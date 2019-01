Wittstock

Ein 34 Jahre alter Lkw-Fahrer mit 0,70 Promille Alkohol ist am Mittwoch um 9.10 Uhr in der Babitzer Straße in Wittstock in eine Verkehrskontrolle geraten.

Beamte hatten beim Mann Alkoholgeruch wahrgenommen. Der anschließende Test ergab 0,70 Promille.

Damit war die Fahrt für den 34-Jährigen vorbei. Er hat nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren am Hals.

Bei erstmaligen Verstoß muss der Fahrer mit einem Bußgeld von 500 Euro sowie zwei Punkten und einem Monat Fahrverbot rechnen.

Von MAZ-online