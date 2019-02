Wittstock

Ein 34-jähriger Mann griff am Samstagabend in Wittstock vor einer Bar zwei jüngere Männer, 20 und 21 Jahre, an, weil diese ihm keine Zigarette geben wollten.

Hier trat er dem 21-Jährigen gegen den Oberschenkel und fügte ihm Schmerzen zu. Die Geschädigten riefen daraufhin die Polizei.

Kopfstoß gegen den Polizeibeamten

Als die Beamten die Personalien des Beschuldigten aufnehmen wollten, sperrte er sich gegen sämtliche Maßnahmen und versuchte sogar, einem Beamten einen Kopfstoß zu versetzen.

Daraufhin nahmen die Polizisten den Betrunkenen gewaltsam fest und steckten ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten in den Gewahrsam.

Gegen ihn wird jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstandes gegen Polizeivollzugsbeamte sowie Beleidigung ermittelt.

Von MAZ-online