Wittstock

Einmal quer durch die Wittstocker Stadtgeschichte – hunderte Einwohner und Gäste erlebten diesen Ritt durch die Historie am Freitagabend in zwei Stunden. Der 19. Sagenhafte Abendspaziergang rückte 770 Jahre Wittstock in den Mittelpunkt.

Neue Wege schlug das Vorbereitungsteam um Petra Fastenrath vom Kulturamt der Stadt ein. Erstmals stand ein drei Kilometer langer Rundgang durch die historische Altstadt auf dem Programm – die Besucher nahmen so viel Straßenpflaster wie noch unter die Füße.

„Ein Jahr Arbeit steckt in diesem Rundgang drin“, sagte Petra Fastenrath. „Erstmals haben wir die gesamte Innenstadt für den Autoverkehr gesperrt“, sagte Stadtsprecher Jean Dibbert.

Damit lag Wittstock fest in der Hand der Fußgänger. Auf 27 Stationen setzten mehr als 250 Einwohner aller Altersklassen die Stadtgeschichte kreativ in Szene. Zum Auftakt spielte das Wittstocker Blasorchester.

Menschen aus den Geschichtsbüchern

„Heute Abend sehen Sie Menschen, die Sie nur aus den Geschichtsbüchern kennen“, sagte Burkhard Schultz, Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung, zum Auftakt. Für Bürgermeister Jörg Gehrmann ist die Veranstaltung einmal mehr „gelebtes Bürgerengagement, denn so viele Menschen stellen die Geschichte dar.“

Sabine Schulz schlüpfte zum zweiten Mal in eine Rolle. Nur wer genau hinsah, erkannte sie: Die Schiebermütze saß tief im Gesicht, sie hielt ein Schild in der Hand und die prall gefüllte Zeitungstasche war um die Schulter geworfen. Dann preiste sie mit Sina Schulz den Verkauf vom „Wittstocker Wochenblatt“ an.

Erstmals konnten die Besucher diese Extraausgabe erwerben. Alle Stationen vom Stadtrundgang standen in Wort und Bild. „Die Idee kam mir im vergangenen Jahr, nicht alle können immer sehen, was sich an den einzelnen Stationen abspielt“, sagte Sabine Schulz.

Wer sich mit Wittstocker Geschichte auseinandersetzt, kommt am Jahr 1248 nicht vorbei. Bischof Heinrich I vergab damals das Stendaler Stadtrecht an Wittstock. Peter Krause trat als Bischof auf und thronte in Sichtweite des XXL-Stadtsiegels.

Mutter Mosolf ist nicht auf den Mund gefallen

Mit flotter Zunge empfing Mutter Mosolf die Gäste. Die Marktfrau aus vergangener Zeit ist nach wie vor nicht auf den Mund gefallen. „Nächstes Jahr ist doch hier eine Landesgartenschau, da soll alles grün sein. Ich habe etwas Schönes dafür“, sagte sie. Dann griff sie in ihren Marktkorb, überreichte Jörg Gehrmann ein Radieschen und empfahl ihm, dieses einzupflanzen. Auch Bischof Konrad von Lintdorf mischte sich unters Volk. Er schenkte den Wittstockern im Jahre 1460 eine Tanzwiese, den Rosenplan.

Wolfgang Dost als Bischof schnappte sich eine Tanzpartnerin aus der Reihe der Spaziergänger und legte eine flotte Sohle auf das Straßenpflaster.

Stimmgewaltig stellten sich die Wachen an der Stadtmauer den Spaziergängern in den Weg. „Seit 20 Uhr ist die Stadt geschlossen, wohin wollt Ihr denn jetzt noch?“ fragte Peggy Samusch den Bürgermeister. Dieser zückte das Radieschen und sagte: „Wir wollen ernten gehen.“ Doch die Stadtwachen kannten kein Erbarmen und forderten Wegezoll.

Nur wenige Meter weiter erlebten die Zuschauer, wie die Hexe Anna Doßmann 1571 um ihr Leben kämpfte und doch auf dem Scheiterhaufen landete. Nicole Dase redete sich bühnenreif als Hexe um Kopf und Kragen.

Pest, Großbrand und OTB

Der Dreißigjährige Krieg und die Pest, der Großbrand 1716, der Einsturz der Stadtmauer im Jahre 1776, der Kampf gegen Napoleon, Wittstock als Schmugglerparadies bis hin zum Kriegsende 1945, die Gründung von Vereinen und Feuerwehr bis hin zum Textilbetrieb „Ernst Lück“ (OTB) und der Blick zur Landesgartenschau im kommenden Jahr gehörten zu den Stationen.

Von Christamaria Ruch