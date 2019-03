Knallig gelbe Farbtupfer in Wittstock

Wittstock/Dosse Landesgartenschau - Knallig gelbe Farbtupfer in Wittstock 600 Hornveilchen sprießen an der Post- und Königstraße. Sie sorgen für Farbtupfer in der Wittstocker Innenstadt. Die Gärtnerei Gawenda zog dafür echte Wittstocker Pflanzen heran. Zwei Wohnungsunternehmen tragen die Kosten.

Rainer Gawenda, Hans-Jörg Löther, Sigrid Böhm, Jörg Gehrmann (v.l.) und Mitarbeiter der Gärnerei Gawenda gaben am Donnerstag in der Königstraße in Wittstock die Bepflanzungen für die Landesgartenschau frei. Quelle: Christamaria Ruch