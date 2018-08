Wittstock

Zu einem Brand kam es am Montagnachmittag gegen 13.30 Uhr Haus in der Baustraße 23 in Wittstock. Dort schlugen Flammen aus einer Dachwohnung, und dicke Rauchschwaden zogen über die Häuser hinweg. „Es war ein Zimmerbrand, der sich bis ins Dachgeschoss durchgefressen hatte“, sagt Wittstocks

Zur Galerie Dachgeschosswohnung stand am Montagnachmittag in der Baustraße in Flammen.

Wehrführer Steffen Müller. Menschen seien aber zum Glück nicht in Gefahr gewesen. Für die Feuerwehr sei es zudem schwierig gewesen, den Brandort überhaupt zu erreichen, was an der engen Innenstadtbebauung gelegen habe. Die Retter mussten von der Hofseite aus agieren. Auch die Drehleiter war vor Ort.

35 Feuerwehrleute im Einsatz

Insgesamt 35 Feuerwehrleute der Einheiten aus Wittstock, Freyenstein und Babitz waren an den Löscharbeiten beteiligt. Sie rückten mit acht Fahrzeugen an und hätten die Situation schnell unter Kontrolle bekommen, berichtet Steffen Müller.

Zeitweise gesperrt

Die Baustraße war wegen des Feuerwehreinsatzes zeitweise gesperrt. Die Bewohner aus dem Brand-Haus und etliche Schaulustige verfolgten den Feuerwehr-Einsatz vom Straßenrand aus.

Der 15-jährige Sohn der Bewohnerin der betroffenen Etagenwohnung hatte das Feuer zuerst gesehen, noch bevor seine Mutter das Geschehen bemerkt habe, berichtet er. „Ich durfte eine Viertelstunde früher aus der Schule.“ Zum Glück, andernfalls wäre der Brand womöglich noch später entdeckt worden.

Erster Löschversuch

Der Vater des Jungen, der eine Etage tiefer wohnt, sei dann rasch nach oben geeilt. „Ich habe schon an der Tür gesehen: Feuer. Dann habe ich Wasser darauf gegossen, und es ging ja auch zum Teil aus“, erzählt er. Doch schnell sei ihm klar geworden, dass das Ganze allein nicht zu schaffen ist. „Der Rauch wurde zu stark.“ Es konnte nur noch die Feuerwehr helfen.

Wehrführer Steffen Müller konnte zur Brandursache am Montagnachmittag noch keine Angaben machen. Vater und Sohn berichten, dass das Feuer womöglich vom Inhalt eines Müllsackes ausgegangen sein könnte. Bestätigt ist das aber noch nicht.

Von Björn Wagener