Wittenberge

Es lässt sich kaum in einem Beitrag zusammenfassen, was beim Brandenburgtag in Wittenberge am Samstag, 25. August, und am Sonntag, 26. August, so alles los sein wird. Wittenberge wird für dieses Wochenende gleichzeitig Mittelpunkt des Landesgeschehens als auch der zentrale Punkt für alle regionalen Aktivitäten sein.

Am Samstag, 25. August, wird es von 11 bis 1 Uhr rundgehen in der Elbestadt. Eröffnet wird die gesamte Veranstaltung um 11 Uhr auf der Bühne am Kultur- und Festspielhaus von Ministerpräsident Dietmar Woidke und Wittenberges Bürgermeister Oliver Hermann. Danach können die Gäste das Landesfest in allen Erlebnisbereichen genießen.

Elbauenzauber zwischen Star-Auftritten

Hier eine Auswahl der Höhepunkte am Samstag: Um 17 Uhr gastieren die Brandenburgischen Sommerkonzerte in der evangelischen Kirche (Altstadt).

Unweit davon, nämlich am Nedwighafen, steigt ein tolles Abendprogramm: Um 19.50 Uhr sind Chris Norman & Band auf der dortigen Bühne. Um 21.30 Uhr wird beim Elb­auenzauber ein faszinierender Mix aus Feuer, Wasser, Licht und Lasershow angeboten. Um 22.15 Uhr betritt Leslie Clio die Bühne. Von 23.30 Uhr an ist Antenne-Disco angesagt.

Leslie Clio Quelle: Gerhard Kuehne

Der Festbereich A umfasst die Bahnstraße und den Paul-Lincke-Platz. Sie stehen ganz im Zeichen der Region: Auf der Bühne „Die Prignitz. Beste Lage.“ präsentieren sich am Samstag nach der Eröffnung regionale Akteure: um 11.30 Uhr das Live Sound Orchester der Kreismusikschule Prignitz, um 12 Uhr der Tanzclub Bentwisch, um 12.45 Uhr die Lotte-Lehmann-Akademie, um 13.15 Uhr die Oldtime Marching Band, um 13.45 Uhr Gewinner des SOS-Talentefestivals, um 14.15 Uhr die Brassband des Marie-Curie-Gymnasiums Wittenberge, um 15.30 Uhr der Shantychor „De Buhnenkieker“, Wittenberge und um 16.30 Uhr die Tanzschule Schier-Rösel.

Dazwischen werden um 16 Uhr unter dem Motto „Hollywood in Wittenberge“ Synchronstimmen bekannter Figuren und Schauspieler zu hören sein.

Um 18 Uhr heißt es Witt-Witt / Wittstock / LaGa 2019 & Percussion, um 18.40 Uhr sind Polaroid & Kokas zu hören, dann um 20 Uhr die Prignitzfabrik.

„Brandenburg macht Schule“

In der Altstadt liegt der Festbereich B. Hier startet der Sender BB Radio die Aktion „Milchreiter gesucht! Erspiele mehr für die Jugendfeuerwehr!“ Jede Minute auf der elektrischen Kuh ist bares Geld wert. Auch der Landessportbund bietet ein interessantes und aktivierendes Programm. Im Bereich „Brandenburg macht Schule“ zeigen Schulen, Bildungsträger, Verbände und Vereine, was gute Schule in Brandenburg auszeichnet. In der Zeit von 12 bis 20 Uhr werden hier viele Schulchöre aus Wittenberge und aus der ganzen Region ihr Können zeigen. Auf dem Kirchplatz präsentieren sich die Prignitzer Kirchengemeinden.

Annemarie Eilfeld wird beim Brandenburg-Tag in Wittenberge auf der Elblandbühne zu hören sein. Quelle: promo

Auf der Bühne im Festbereich C, die am Nedwighafen von Antenne Brandenburg betreut wird, werden neben den schon genannten Höhepunkten um 12 Uhr Kokas aus Wittenberge, um 13 Uhr die Heartbreakers aus Finsterwalde, um 14 Uhr Right Now und um 18.20 Uhr Alexander Knappe zu sehen sein.

Das Programm im Festbereich D, der Elblandbühne an der Alten Ölmühle, wird von Radio B2 gestaltet und ist dementsprechend schlagerlastig. Höhepunkte sind dort am Samstag die Schlagerparade um 12 Uhr unter anderem mit Cindy Berger und Heiko Reissig, Auftritte von Annemarie Eilfeld um 17 Uhr und insbesondere des Stargastes, der Schlagerlegende Christian Anders, um 19 Uhr.

Festumzug und Regionalmarkt

Am Sonntag, 26. August, geht es auf allen Bühnen und in allen Bereichen von 11 bis 18 Uhr unvermindert weiter. Bereits um 10 Uhr wird am Kulturhaus auf der Bühne ein Ökumenischer Gottesdienst zelebriert. Ein absoluter Höhepunkt wird am Sonntag um 11 Uhr bis etwa 12.30 Uhr der Festumzug unter dem Motto „Die Prignitz begrüßt ihre Gäste“ sein, der am Paul-Lincke-Platz beginnt.

Auf dem Regionalmarkt in der Bahnstraße wird vorgestellt, was die Prignitz zu bieten hat – kreativ, kulinarisch und kulturell. Weitere Höhepunkte sind am Sonntagnachmittag der Pokal der Bürgermeister und Landräte – ein Wettkampf im Nedwighafen – und auf der Elblandbühne um 11.30 Uhr das Konzert des Landespolizeiorchesters sowie ab 14.15 Uhr das 5. Brandenburger Shanty-Chor-Festival.

Volles Programm am Sonntag

Im Festbereich B stehen auch am Sonntag von 12.30 bis 18 Uhr Aktivitäten und Projekte von Schülergruppen aus dem ganzen Land und insbesondere aus der Region im Fokus. Ergänzt werden die Darbietungen von Angeboten im Bereich „Brandenburg macht Schule“. So können junge Leute hier erleben, wie Perleberger Gymnasiasten ihre Onlinezeitung machen.

Auf der Bühne am Kulturhaus sind am Sonntag um 13.15 Uhr Gruppen aus Wittenberges Partnerstädten Elmshorn und Razgrad zu sehen, um 14.30 Uhr die Oldtime Marching Band, um 15.30 Uhr die Löcknitztaler Musikanten, um 16.40 Uhr die Tanzschule Quer durch die Gasse aus Perleberg und um 17.15 Uhr die Several Gents.

Das vollständige Programm ist zu finden unter https://landesfest.de/programm/.

Von Bernd Atzenroth