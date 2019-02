Wittstock

Seit dem vergangenen Jahr bietet die Wittstocker Bibliothek ihren Kunden auch Workshops an, bei denen sie selbst aktiv werden können. „Im Vordergrund steht immer die entsprechende Sachliteratur zum Thema, die es auch bei uns gibt“, erklärte Bibliotheksleiterin Georgia Arndt.

Am Samstag war es wieder soweit. Da leitete Uta Köhn vom Förderverein der Bibliothek einen Workshop zum Thema „Partybrote backen“. Seit Jahren gestaltet sie ihr Gebäck schon selbst. „Alles hatte mal mit einer Grillparty angefangen, wo es Unmengen an Toast geben sollte“, berichtete sie. „Die verbrennen uns doch am Stück, dachte ich mir“, fuhr sie fort. So habe sie selbst ein Partybrot kreiert, das ihr danach buchstäblich aus den Händen gerissen wurde.

Zur Galerie beim Workshop kamen die verschiedensten Brotformen in den Ofen.

Für die Kursteilnehmer hatte Uta Köhn ein Handout mit Rezepten und Zutaten vorbereitet. „Ich mische immer Backmalz an den Teig, dann schmeckt er intensiver und geht besser im Ofen auf“, erklärte Utra Köhn. So entstanden am Samstag neben Krakenbrötchen ein Sonnenbrot, eine Brotblume, Rosenbrötchen und ein Glücksschwein aus Brotteig. Die Augen des Schweins waren in dem Fall Oliven.

„Ich habe zuhause auch mal Brot gebacken aber noch nie in so schönen Formen“, sagte Reinhard Symandera, der ebenfalls an dem Workshop teilnahm. Barbara Copay vom Umland Verein aus Zempow holte sich Anregungen beim Workshop.

Literatur zum Thema gibt es in der Bibliothek jede Menge. Quelle: Christian Bark

„Wir planen ab Frühjahr viele Veranstaltungen mit verschiedenen Akteuren“, sagte sie. Dazu solle es aus dem Backofen des Vereins entsprechende Leckereien geben.

Inspiration fürs Backen holt sich Uta Köhn auch aus dem Internet, vieles sei aber „Learning by Doing“. „Es empfiehlt sich, die vormittags gebackenen Brote abends zur Party noch mal einige Minuten in den Ofen zu legen“, informierte sie.

Probiert durfte natürlich auch werden. Quelle: Christian Bark

Georgia Arndt freute sich über die vielen Workshopteilnehmer und den großen Zuspruch. Insgesamt seien die Workshops gut von den Kunden angenommen worden. „Eigentlich sollte das der Abschluss für diese Saison sein“, sagte die Bibliotheksleiterin.

Das habe auch mit den Öffnungszeiten der Bibliothek zu tun, die den Samstagvormittag nur noch bis Ende März einschließen würden.

Aufgrund der großen Nachfrage, soll im Frühjahr aber noch ein Bastelworkshop für Osterdekoration stattfinden, wie Georgia Arndt ankündigte. Nach dem Sommer soll es dann weitergehen. Vielleicht mit einem Workshop, bei dem Käse hergestellt wird. „Dabei können wir auch Ideen zur gesunden und nachhaltigen Ernährung mit frischen Zutaten vermitteln“, sagte Georgia Arndt.

Von Christian Bark