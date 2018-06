Wittstock

Es hat schon Tradition, dass Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann jedes Jahr anlässlich der Seniorenwoche mit Anwohnern durch die Stadt zieht und Informationen zu einzelnen Gebäuden und Vorhaben gibt. Am Dienstag war es wieder soweit. Der Fußmarsch mit dem Stadtoberhaupt führte die Senioren vom Marktplatz bis zum Bahnhof.

Am Markt vor dem Steakhaus erklärte Jörg Gehrmann, dass der jetzige Betreiber das Geschäft bald schließen werde, nun aber ein Nachfolger für das Lokal gefunden sei. Dieser soll die Familie Witt, die bereits das Restaurant Klosterhof in Heiligengrabe betreibt, werden. Im ehemaligen Steakhaus soll es dann ab Frühjahr 2019 regionale Gerichte sowie ein Kaffee- und Kuchenangebot geben.

Zur Galerie Jedes Jahr zur Seniorenwoche bietet Wittstocks Bürgermeister einen Streifzug durch die Stadt an. Dieses Jahr ging es über den Markt zum Bahnhof.

Auch gegen derzeit leerstehende Geschäfte will die Stadtverwaltung etwas tun, wie der Bürgermeister bekräftigte. Unternehmer der Region seien bereits angeschrieben worden. „Unternehmer von außerhalb sollen ihre Hotspots in der Innenstadt einrichten“, sagte Jörg Gehrmann. Wenn sie sich zusammenschließen würden, könnten sie in dem einen oder anderen leerstehenden Geschäft Informations- und Probierangebote etablieren. Das wäre eine gute Werbung für sie und würde außerdem dem Leerstand im historischen Stadtzentrum entgegenwirken. Zudem kündigte Jörg Gehrmann an, dass in die Räume der Deutschen Bank demnächst ein Optiker und in jene des Modegeschäfts „Cup-Couture“ ein Modediscounter einziehen würden.

Polizei zieht Ende des Jahres in Alte Post

Weiter ging es für die Gruppe durch die Poststraße zur „Alten Post“, wo ab Ende des Jahres die Polizei einziehen soll. „Hier sollten zuerst Mietwohnungen entstehen“, erklärte der Bürgermeister. Weil das aber nur über horrende Mieten zu finanzieren gewesen wäre, sei man von dem Vorhaben abgerückt. Hingegen sei der Bau von Wohnungen am jetzigen Standort der Polizei in der Röbeler Straße viel realistischer. „Es gibt sogar die Idee, dass die Autobahnpolizei von Walsleben auch in die Alte Post zieht“, sagte Jörg Gehrmann. Platzprobleme seien dafür aber derzeit ein Hindernis.

Am Friedrich-Ebert-Park entlang, der Teil des Geländes der Landesgartschau (Laga) 2019 werden wird, wanderte die Gruppe zum Bahnhof. „Früher musste man hier für zehn Pfennig noch ein Karte kaufen, um überhaupt auf den Bahnsteig zu gelangen“, blickte Jörg Gehrmann zurück. Viele der Senioren erinnerten sich an jene Zeit und stimmten ihm zu. „Unter dem Bahnhof war im Krieg ein Luftschutzkeller“, sagte Karin Kranz, die langjährige Vorsitzende des Seniorenbeirats der Stadt.

Am Bahnhof wird derzeit fleißig gebaut. Quelle: Christian Bark

Schutzsuchende vor Luftangriffen soll das gut 80 Jahre alte Bahnhofsempfangsgebäude freilich nicht mehr aufnehmen, dafür aber wartende Bahnkunden. „Der Durchgang vom Bahnsteig zur Straße ist durch das Gebäude möglich“, erklärte der Bürgermeister. Allerdings in der Regel nur so lange, wie die Touristinformation, die ebenfalls in den Bahnhof einziehen wird, geöffnet ist. Mit dem Einzug des Ordnungs- und Bürgeramtes entstehe im Gebäude zudem ein „Bürgerbahnhof“. Eine Gastronomie wie zu alten Zeiten wird es laut Jörg Gehrmann aber künftig nicht im Bahnhof geben, dafür aber ein modernes Wegeleitsystem mit Informationstafeln zu den Abfahrtszeiten der Busse.

Mobile Bühne lagert auf Bahngelände

Wohl aber werden zur Laga zwölf Blumenschauen im ehemaligen Güterboden des Bahngeländes zu sehen sein. Für die Nachnutzung des Gebäudes gibt es dem Bürgermeister zufolge viele Ideen. „Notfalls wird es Sitzungssaal der Bürgerschaft“, so Jörg Gehrmann.

Weiterhin wird das Bahnbetriebsgelände künftig ein Jugendzentrum in der alten Schlosserei und dem Wasserturm beherbergen. In der ehemaligen Wagenwerkstatt sollen während der Laga die Gärtner und danach der Bauhof ihr Domizil haben. Das Gebäude diene dann auch als Lagerstätte für eine mobile Bühne.

Von Christian Bark