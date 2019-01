Wittstock / Uetersen

Vertreter der Stadt Wittstock/ Dosse haben am vergangenen Sonntag am Neujahrsempfang in Uetersen teilgenommen. Bei dem traditionellen Besuch in der Partnerstadt übermittelten Bürgermeister Jörg Gehrmann, Stadtverordnetenvorsitzender Burkhard Schultz, Mittelstandsverein-Vorsitzender Detlef Beuß und Jennifer Dürkoop von der Freiwilligen Feuerwehr Wittstock beste Neujahrswünsche.

Stadtverordnetenvorsitzender Burkhard Schultz (l.) beim Neujahrsempfang in Uetersen. Quelle: Stadt Wittstock

Uetersens Bürgermeisterin Andrea Hansen sowie Bürgervorsteher Adolf Bergmann riefen in ihren Reden während des Neujahrsempfanges zu Mut, Zuversicht und Engagement auf. Weiterhin brachten sie ihre Vorfreude auf die bevorstehende Landesgartenschau in Wittstock zum Ausdruck. Aus der Partnerstadt werden sich am 15. Juni mehrere Reisebusse auf den Weg machen, um das Großereignis zu besuchen.

Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann überreichte Lebrecht von Ziehlberg, Träger der Ehrenmedaille der Stadt Wittstock/ Dosse, zwei Landesgartenschau-Fahnen, die ab sofort in Uetersen für die Veranstaltung werben sollen.

Wittstocker und ihre Partner beim Gruppenbild in Uetersen. Quelle: Stadt Wittstock

Bereits am Donnerstag, 17. Januar 2019, kommt es zum Gegenbesuch. Dann werden die Uetersener Bürgermeisterin Andrea Hansen sowie Bürgervorsteher Adolf Bergmann beim Neujahrsempfang der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wittstock/ Dosse sowie der Ortsteile in der Stadthalle zu Gast sein.

Von MAZ-online