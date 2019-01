Wittstock/Dosse Neuruppin - Unfallfahrer muss nicht ins Gefängnis Er hatte 2016 eine 17-Jährige auf der Kreisstraße zwischen Dossow und Wittstock zu Tode gefahren. Mit dem Urteil, zwei Jahre Haft, war der 27-Jährige nicht einverstanden. Er legte Berufung ein – mit Erfolg.

Kreuz zum Gedenken an Vanessa Fitz aus Dossow, die am 18.9. 2016 am Abzweig Goldbeck tödlich verunglückte. Quelle: Björn Wagener