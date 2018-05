Karstedtshof

Das Hoffest des Familienbetriebs „Homemade“, der auf das Erzeugen und Verkaufen regionaler Fleischprodukte spezialisiert ist lockte auch diesen Samstag wieder zahlreiche Besucher an. Zum dritten Mal in Folge hatten Firmenmitgründer Jo Thießen und seine Familie dazu eingeladen. „Da weiß man, wo’s herkommt ist unser Slogan und genau das wollen wir mit dem Hoffest jedes Jahr erreichen“, sagte er.

Dieses Mal hatte das Fest nicht erst am Nachmittag, sondern schon am Vormittag angefangen. „Damit haben wir das Ganze auch ein Stück weit entschleunigen wollen“, erklärte Jo Thießen. So müssten die Besucher sich nicht haufenweise auf eine kurze Zeitspanne konzentrieren, sondern könnten entspannt den ganzen Tag nutzen.

Für mehrere Stunden hatte es auch die Wittstockerin Heidi Mohrmann nach Karstedtshof gezogen. Am Vormittag hatte sie der Jazzband gelauscht, die die Familie Thießen aus Berlin angeheuert hatte. Im Laufe des Nachmittags spielte immer mal wieder eine Gruppe von Blechbläsern auf. „Das sind Freunde von uns“, erklärte Jo Thießen. Die seien auch die vergangenen Jahre da gewesen. Ebenfalls gab es wieder Pferde- und Ponyreiten und natürlich allerlei Köstlichkeiten. Zum Beispiel Steaks und Salami.

Hatte sich Homemade zuvor vor allem auf das Onlinegeschäft spezialisiert, konnte Jo Thießen nun feststellen, dass das direkte Geschäft in der Region auch gut laufen kann. „Wir haben die Region zunächst unterschätzt“, so der Firmenmitbegründer. „Mittlerweile haben wir unsere Kunden hier schätzen und lieben gelernt“, sagte er weiter. Viele Gastronomen aus Prignitz und Ruppin nutzten mittlerweile das Angebot des regionalen Erzeugers. So habe der Betrieb die vergangenen Monate genutzt, um zu wachsen, mit dem, was er habe.

Von Christian Bark