Über 270 Jahre ist das Beginenhaus in Wittstock schon alt. So war es für Architektin Bärbel Kannenberg und ihr Team gar nicht so leicht, das historische Gebäude umzugestalten. „Wir hatten auch nur ein Jahr Zeit, was das Ganze zusätzlich erschwerte“, sagte sie.

Aber die Umgestaltung war bitter nötig gewesen, wie Superintendent Matthias Puppe betonte. „Der Brandschutz musste dringend optimiert werden, sonst hätten wir hier zumachen müssen“, sagte er.

Nach einem Jahr Umbauzeit konnte der Evangelische Kindergarten offiziell wiedereröffnet werden. Mit einem Dankgottesdienst und einer Führung wurde das Gebäude am Sonntag eingeweiht.

Nicht zuletzt ein Förderprogramm des Landes hatte dem Projekt einen engen zeitlichen Rahmen gegeben, doch alle Beteiligten hatten die Aufgabe rechtzeitig meistern können. „Es ist uns gelungen, alte Materie mit den neuen Anforderungen zu verbinden“, stellte Bärbel Kannenberg bei der offiziellen Wiedereröffnung der Kita am Sonntag fest.

Das eine Jahr über waren Kinder und Erzieher im benachbarten Catharina-Dänicke-Haus untergebracht. „Das haben wir aber gern in Kauf genommen“, sagte Kitaleiterin Karola Klostermann.

Kitaleiterin Karola Klostermann (r.) begrüßte die Besucher. Quelle: Christian Bark

Anfang des Jahres hatten sie, ihre Kollegen und die Kinder dann in ihre alten neuen Räume umziehen können. „Eigentlich gefällt mir alles gut“, lobte sie die Umgestaltung. Besonders begeistert sei sie aber von den Sanitäranlagen.

So gibt es dort extra niedrige Toiletten für Kleinkinder. Auf dem Töpfchen mit Spülung nahm am Sonntag schonmal die einjährige Hedi Anni Platz. „Ab Dezember besucht sie auch die Kita“, sagte ihre Mutter Maria Pehlgrimm.

Im Dankesgottesdienst sangen die Kinder und bauten ihre Kita symbolisch nach. Quelle: Christian Bark

Sie war eine von Hunderten Besuchern, die am Sonntag das Objekt in Augenschein nahmen. Im vorangegangenen Gottesdienst dankte Matthias Puppe allen Beteiligten für ihren Einsatz. Die Kita-Kinder und ihre Erzieher stellten Umbau zudem in Form von Gesang und mit Pappkartons nach.

Die Kita im neuen Glanz, die in Anlehnung an die Geschichte des Gebäudes nun Evangelischer Kindergarten im Beginenhaus heißt, stellte Bärbel Kannenberg zufolge nun den dritten Baustein des Gemeindezentrums „ Heilig Geist“, zudem neben der Heilig-Geist-Kirche auch das Catharina-Dänicke-Haus gehört.

Zehn Kitaplätze mehr Im Jahr 2018 ist der Evangelische Kindergarten baulich umgestaltet worden. Hintergrund war vor allem der Brandschutz. 1,7 Millionen Euro hat der Umbau gekostet. Dabei trägt das Land Brandenburg 632 000 Euro, die Evangelische Landeskirche 450 000 Euro. Der Rest kommt vom Evangelischen Kirchenkreis Wittstock-Ruppin. Die Kitaplätze sind durch den Umbau von 40 auf 50 erhöht worden. Sechs Erzieherinnen betreuen die Kinder. Einen kirchlichen Hintergrund müssen Eltern und Kinder nicht zwingend aufweisen.

Zu dem haben die Kinder übrigens nach wie vor eine ganz besondere Verbindung, nämlich eine Brücke, die von der oberen Etage der Kita an beide Gebäude verbindet. Sie ist zugleich Fluchtweg im Brandfall und ermöglicht einen beeindruckenden Blick auf Kitahof und die historische Wittstocker Altstadt.

Das Gebäude zeit zudem mehr Transparenz als zuvor. So sind an der Giebelseite vier Fenster hinzugefügt worden. „Wir müssen uns nicht verstecken“, sagte Bärbel Kannenberg.

Bei den Umbauten kam zum Teil Fachwerk wieder zum Vorschein, das zuvor Jahrzehnte nicht zu sehen war. Bei der Raumgestaltung war der Architektin zufolge auf bunte, gemütliche Farbgebung geachtet worden. In vielen Räumen gibt es zudem eine Fußbodenheizung.

Maria Pehlgrimm ließ ihre Tochter schonmal die neuen WCs ausprobieren. Quelle: Christian Bark

Nach den Bauarbeiten bietet die Kita nun zehn Kindern mehr Platz. „Wir bleiben trotzdem eine überschaubare Einrichtung“, sagte Karola Klostermann. Die Eltern, egal ob konfessionell gebunden oder nicht, schätzten das familiäre Umfeld. Entsprechend groß sei die Nachfrage nach Plätzen.

Von vielen Besuchern wurden die neuen Räume am Sonntag gelobt. Moderne Energiesysteme wie die Möglichkeit, Warmwasser über Frischwasser zu erzeugen, wurden bestaunt. Ebenso Brandschutzmaßnahmen wie vorhandene Fluchtwege über eine Dachterrasse.

Von Christian Bark