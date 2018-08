Wittstock

Passanten bemerkten Qualm aus einem Fenster im 4. Obergeschoss am Freitag um 16.15 Uhr im Waldring in Wittstock. Die Feuerwehr musste die Wohnungstür aufbrechen, um an den Brandherd in der Küche zu gelangen.

Die Mieter waren nicht zu Hause. Als die Feuerwehr kam, hatten bereits alle Bewohner den betroffenen Hausaufgang verlassen.

Nach ersten Erkenntnissen hatte eine Holzabdeckplatte auf dem eingeschalteten Herd Feuer gefangen und so den Brand in der Küche ausgelöst. Die Wohnung ist nicht mehr nutzbar.

Mieter ziehen zu Verwandten

Die Mieter kamen bei Verwandten unter. Die anderen Bewohner des Aufganges konnten wieder in ihre Wohnungen.

Der Schaden liegt bei zirka 30.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZ-online