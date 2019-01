Wittstock

Ein Polizist wurde am Sonntag in Wittstock während der Flucht eines per Haftbefehl gesuchten Mannes an der Hand verletzt.

Per Haftbefehl Gesuchter flüchtet zu Fuß

Polizisten kontrollierten in der Gröperstraße einen 42-Jährigen. Als die Beamten dem Mann erklärten, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorliegt, weil seine Bewährung offenbar widerrufen wurde, ergriff dieser zu Fuß die Flucht.

Er rannte er in einen Hausflur und warf die Tür zu. Ein Beamter hatte gerade seine Hand zwischen Tür und Türrahmen und wurde dabei leicht verletzt. Der 42-Jährige entkam. Der Beamte wurde im Klinikum behandelt. Die Suchmaßnahmen nach dem Flüchtigen dauern an.

