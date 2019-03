Wittstock

Es ist schon zur Tradition in Nordwestbrandenburg geworden, das Fußballturnier der Förderschulen mit Schwerpunkt geistige Entwicklung in Wittstock um den Pokal des Bürgermeisters. Am Mittwoch war es zum sechsten Mal soweit. Da kickten die Teams aus Wittstock, Neuruppin, Markee, Hoppenrade, Zehdenick und Rathenow nicht nur um den Pokal, sondern auch um den Einzug in den Landesausscheid.

Neu dabei war die Mannschaft der Albert-Schweitzer-Schule aus Wittenberge. „Unser Team gibt es erst seit zwei Jahren, das ist unser erstes großes Turnier“, sagte Sportlehrer Stefan Eckelmann.

Bevor es losgehen konnte, klärten die Organisatoren rund um Bernd Warminski von der Wittstocker Stadtverwaltung und Rainer Hattke vom Schulamt Neuruppin den Turnierablauf. So sollte jedes Team einmal gegeneinander spielen, jeweils sechs Minuten lang.

„Ich freue mich, dass dieses Turnier in Wittstock diesen Stellenwert hat“, sagte er und lobte die Anwesenheit des Bürgermeisters, Jörg Gehrmann. Der bekräftigte, wie wichtig der Sport als Mittel zur Integration ist. Zudem lud er alle Mannschaften dazu ein, am 27. August in Wittstock am Pokalturnier der Stadt teilzunehmen.

Das findet im Rahmen der Landesgartenschau statt und ist zudem ein kleiner Ausgleich dafür, dass der Landesausscheid nicht in Wittstock stattfinden kann. „Das wäre für Förderschüler aus Südbrandenburg eine zu weite Reise“, erklärte Rainer Hattke.

Sieger fährt zum Landesausscheid Seit 2014 findet das Qualifikationsturnier der Kategorie Fußball im Wettstreit der Förderschulen Nordwestbrandenburgs in Wittstock statt. Es läuft unter dem Motto „Jugend trainiert für Paralympics“. Seit 2015 erhalten die Turniersieger zudem den Wanderpokal des Wittstocker Bürgermeisters. Sie spielen dann im Landesausscheid in Siethen. Beim Qualifikationsturnier gab es folgende Platzierungen: 1. Neuruppin, 2. Wittstock, 3. Hoppenrade, 4. Rathenow, 5. Markee, 6. Wittenberge, 7. Zehdenick

Jörg Gehrmann schwor die Teams vor Spielbeginn noch einmal auf das „ Fairplay“ ein. „Denn nur wer fair miteinander auf dem Spielfeld umgeht, kann sich auch danach noch gut miteinander unterhalten“, so der Bürgermeister.

Fair spielte auch der Kapitän der Wittstocker Mannschaft, Justin Meng. Der 16-Jährige wurde nach dem Turnier als bester Spieler ausgezeichnet. Den Sieg verfehlten die Wittstocker allerdings. Sie hatten ein Tor weniger als die Gewinner aus Neuruppin geschossen.

Von Christian Bark