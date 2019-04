Wittstock

Zahlreiche Bürger haben sich am vergangenen Sonnabend, 6. April, in Wittstock und in vielen Ortsteilen am traditionellen Frühjahrsputz beteiligt.

Dabei wurden durch die freiwilligen Helfer öffentliche Plätze, Wege und Grünflächen gereinigt sowie Beete bepflanzt. Zur Entsorgung von Unrat und Abfall stellte der Bauhof der Stadt Wittstock Container für Grünabfälle an mehreren Standorten im Stadtgebiet bereit.

Frühjahrsputz am Wittstocker Bahnhof. Quelle: Stadt Wittstock

Neben zahlreichen Bürgern, Mitgliedern von Vereinen sowie Mitarbeitern von Unternehmen beteiligten sich auch die Mitglieder der Wittstocker Jugendfeuerwehr an der Säuberungsaktion.

Alle Helfer beim Frühjahrsputz waren zur Mittagszeit auf dem Marktplatz zu Erbsensuppe und Würstchen aus der Gulaschkanone eingeladen.

Von MAZ-online