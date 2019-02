Wittstock

Ein Zeuge teilte der Polizei am Samstagnachmittag mit, dass sich auf dem Dach eines zirka 30 Meter hohen Gebäudes in der Rheinsberger Straße in Wittstock mehrere Personen befinden sollen.

Beamte der Autobahnpolizei Walsleben betraten das Objekt. Sie trafen zwei Mädchen (13 und 14 Jahre) und einen 16-Jährigen an.

Anzeigen wegen Hausfriedensbruch

Sie nahmen die Personalien von allen auf. Dann übergaben sie die Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigten.

Allerdings hagelte es Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruch.

Von MAZ-online