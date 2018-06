Der zweite Bauabschnitt an der Kirche in Freyenstein ist fast Geschichte. Bis auf Restarbeiten erstrahlt der Turm in neuem Glanz.

Seit Juli 2017 arbeiteten Handwerker verschiedener Gewerke am Gotteshaus. Am Samstagvormittag erklangen beim Festgottesdienst unter freiem Himmel erstmals wieder zwei Glocken. Pfarrer Johannes Kölbel feierte mit 50 Besuchern den Gottesdienst.

Geläut war seit 2003 defekt

2003 war das Geläut aus bautechnischen Gründen abgeschaltet worden – nur der Klöppel konnte betätigt werden. Fördermittel aus dem Leaderprogramm, von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, Landeskirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz, Kirchenkreis Prignitz und Spenden aus Freyenstein ermöglichten die Sanierung.

Die funkgesteuerte Uhr schlägt nun von 7 bis 22 Uhr zur halben und vollen Stunde.

Von Christamaria Ruch