Wittstock

Regina Melzer (82) aus Wittstock ist eine, Klaus Doll aus Wittstock auch. Eva Götzke aus Jabel ebenso. Gemeint sind nette Nachbarn.

Zur Galerie Jeden Tag stellen wir in der MAZ einen liebenswerten Menschen aus dem Verbreitungsgebiet des Dosse Kuriers vor. „Hallo Nachbar“ – heißt die Rubrik, in der sich alles um Menschen dreht, die normalerweise nicht so im Licht der Öffentlichkeit stehen. Vielleicht finden Sie hier auch jemanden aus Ihrer Nachbarschaft.

Menschen aus der Region, die wir in unserer neuen Reihe „Hallo Nachbar“ täglich in der MAZ vorstellen. In unserer Online-Bildergalerie können Sie sich nun noch mal in aller Ruhe durch die Nachbarschaft klicken – mit Menschen aus Wittstock und Heiligengrabe.

Von MAZ-Online