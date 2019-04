Wittstock

Ganz im Zeichen der Landesgartenschau Wittstock steht die Gestaltung eines der Schaufenster des Wittstocker Uhrmachermeisters Frank Stahmleder in der Kettenstraße in der Wittstocker Altstadt.

Gemeinsam mit der Wittstocker Künstlerin Helma Wacker hat er eine Kettenanhängerkollektion mit floralen Motiven entwickelt. „ Helma Wacker hat verschiedenste Blüten in Wittstock und Umgebung gesammelt, darunter natürlich auch die Wittstocker Rose. Sie hat sie getrocknet und mit Kunstharz übergossen und auf diese Weise unikate Kettenanhänger entwickelt, die ich zur Laga anbiete“, berichtet Frank Stahmleder.

Kettenanhänger in Silber und Edelstahl

Die Kettenanhänger gibt es sowohl als Silber als auch als Edelstahl. „Dazu biete ich Schmuckstücke mit floralen Motiven der Firma Nordform als auch Uhren mit Blumenmotiven an“, fügt er hinzu.

Frank Stahmleder, Uhrmachermeister in Wittstock, mit der Laga-Kollektion. Quelle: Matthias Bruck

So können sich die Wittstocker und die Besucher der Stadt passend zum Großereignis Landesgartenschau schmücken und brauchen auch beim Blick auf die Uhr nicht auf Blumenmotive zu verzichten. Frank Stahmleder ist einer von vielen kreativen Ideenfindern, die sich mit eigens im Zusammenhang mit der Landesgartenschau entwickelten Produkten oder Aktionen präsentieren.

Ab Juni Ausstellung Kunstblume

So gibt es bereits einen Rosenlikör, eine Rosensalami und einen Gartenwein. Auch Künstler aus der Region docken mit ihrem Ausstellungsprojekt „Kunstblume“ an die Laga an und laden ab Juni zum Ausstellungsbesuch in ein leerstehendes Gebäude in der Rosa-Luxemburg/Ecke Kyritzer Straße in unmittelbarer Nähe zum Laga-Gelände ein.

Von MAZ-online