Freyenstein

Das letzte August-Wochenende ist in jedem Jahr traditionell dem Reit- und Fahrturnier in Freyenstein vorbehalten.

Christine Neumann vom Reit- und Fahrverein Freyenstein verspricht auch in diesem Jahr beim 67. Turnier vom Freitag bis Sonntag, 24. bis 26. August, „an drei Tagen hochklassigen Pferdesport in den Kategorien Springreiten, Dressurreiten und Gespannfahren“.

Die Mitglieder des Reit- und Fahrvereins bereiten sich mit der Hilfe treuer Freunde und Sponsoren auf dieses pferdesportliche Großereignis vor.

Etwa 450 Pferde werden an den drei Wettkampftagen an den Start gehen; zirka 1.000 Startplätze wurden reserviert.

Alt und jung sind dabei. Quelle: Privat

Der Freitag ist ab 11 Uhr den Springpferdeprüfungen der Klassen A, L und M vorbehalten. Parallel dazu finden in Pritzwalk im Hainholz ab 17 Uhr die Wettbewerbe im Laufen und Schwimmen der Vierkämpfer statt. Die dazugehörigen Wettbewerbe im Dressur-und Springreiten werden in Freyenstein auf dem Turnier ermittelt.

Samstag und Sonntag beginnen alle Wettbewerbe auf dem Reitsportplatz Am Lindengraben in Freyenstein um 8 Uhr.

Die Dressurreiter tragen an beiden Tagen ihre Wertungsprüfungen zur Kreismeisterschaft des Landkreises Ostprignitz-Ruppin in der Kleinen, Mittleren und Schweren Tour aus.

Sonntag verstärken dann auch noch die Gespannfahrer mit Dressur- und Hindernisfahren in den Klassen A und M das Teilnehmerfeld auf den 3 Wettkampfplätzen der Reitsportanlage.

Eine Kategorie ist das Gespannfahren. Quelle: Privat

Sportliche Höhepunkte im Springreiten sind u.a. am Sonntag das Zeitspringen der Klasse M* und die Springprüfung der Klasse M* mit steigenden Anforderungen.

Trotz der vielen Veranstaltungen, die an diesem Wochenende in Brandenburg stattfinden, darunter Brandenburg-Tag in Wittenberge und Orchesterfestival in Wittstock, hofft der Reit- und Fahrverein Freyenstein auf viele Zuschauer.

Viel los für die Jüngsten

Für das leibliche Wohl ist ausreichend gesorgt. Das Spielmobil des Landkreises OPR hält am Sonntag viele Spiele und eine Hüpfburg für die Kleinen bereit und alle Wettkampfstätten sind bestens präpariert.

Parkplätze sind ausreichend vorhanden. Wegen der aktuellen Straßenbauarbeiten in Wittstock empfiehlt sich, etwas mehr Zeit für die Anfahrt einzuplanen. In Freyenstein ist die Anfahrt für Besucher und Aktive durch Schilder ausgewiesen.

Von MAZ-online