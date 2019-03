Wittstock

Nach der großen Party zum 30. Geburtstag des Wittstocker Carneval Clubs (WCC) im Februar folgte am Samstagabend nun die eigentliche Karnevalsveranstaltung. Die fand wieder in der Wittstocker Stadthalle statt und lockte zahlreiche Jecken und Karnevalsbegeisterte zu einem bunten Abend.

Zur Galerie Die Narren des WCC feierten mit ihrem Publikum in der Wittstocker Stadthalle Karneval.

Allerdings war die Halle nicht so voll, wie noch vor Jahren. „Schade, dass sich immer weniger Leute für den Wittstocker Karneval interessieren“, sagte die WCC-Vorsitzende Angelika Wagner, die in dieser Session gemeinsam mit WCC-Präsident Egbert Schröder auch das Prinzenpaar stellt.

Einen Vorteil habe die „gemütliche Runde“ aber gehabt: Es sei nämlich alles ganz familiär abgelaufen. Tatsächlich waren die Wittstocker in ihrem Programm einmal mehr zur karnevalistischen Höchstform aufgelaufen. Show- und Gardetänze der Fünkchen, des Funkenmariechens Maria Brendel und der Blauen Garde wurden mit Zugabe aufgeführt, weil es so viel Applaus gab. Für Lacher sorgten unter anderem die Comedyeinlage von Egbert Schröder und die Moderation von Jonathan Kludt, alias „Frau Schmidt“, der aus einer Torte auf die Bühne kam.

Gute Laune an den Tischen. Quelle: Christian Bark

In ihrer Büttenrede beleuchtete Antje Biewald-Blumenthal aktuelle Ereignisse in Wittstock, wie den Vandalismus auf dem Gelände der Landesgartenschau. Auch appellierte sie an das Publikum, dem WCC treu zu bleiben. „Lasst uns auch künftig nicht im Stich, denn eine Karnevalbrexit wollen wir nicht“, sagte sie.

Die Fünkchen zeigten ihren Gardetanz. Quelle: Christian Bark

Der Verein ist weiterhin auf der Suche nach neuen Mitgliedern. Die Nachfrage besonders für die Fünkchen ist zwar groß, wie Angelika Wagner berichtete. Nur was nütze das, wenn die Jüngsten keiner betreuen könne.

Zum Ende des Programms zogen alle in einer Polonaise durch die Stadthalle. Quelle: Christian Bark

Trotzdem hatte es der WCC, auch Dank Unterstützung von DJ Heiko und dem Team des Hotels „Stadt Wittstock“, geschafft, seinem Publikum ein hochwertiges Programm zu bieten. „Hat mir sehr gefallen“, war auch das Fazit von Ralf Melchert, der aus Hennigsdorf nach Wittstock gekommen war.

Am Aschermittwoch endet in Wittstock übrigens die Regentschaft des WCC. Dann geben die Narren den Stadtschlüssel zurück an Bürgermeister Jörg Gehrmann.

Von Christian Bark