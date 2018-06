Wittstock

Das große Fest zum Internationalen Kindertag bot am Freitagnachmittag auf dem Wittstocker Marktplatz auch gleichzeitig die Bühne für zwei besondere Höhepunkte: Detlef Beuß, Vorsitzender des Wittstocker Mittelstandsvereins, übergab den Werbe-Robur für die Landesgartenschau 2019 an Christian Hernjokl, den Geschäftsführer der Laga-Gesellschaft, die ihn gemietet hat.

Ein Robur als Werbeträger

Der aufgearbeitete alte DDR-Kleinbus soll in den kommenden Monaten auf Veranstaltungen im 100-Kilometer-Radius rund um Wittstock auf die Schau

aufmerksam machen. Detlef Beuß dankte den vielen Akteuren, die das Projekt möglich machten, allen voran Manfred Schiewe, der den Großteil der Arbeiten an dem Bus erledigt hat. Jetzt erstrahlt das Gefährt in neuem Glanz. „Es ist ein schönes Signal und ein Symbol für die Stadt“, sagte Christian Hernjokl. Im Beisein der Rosenkönigin Tanja I. stieß man auf die Übergabe an.

Premiere der Puppenbühne

Nur wenige Meter weiter kam es etwas später zu einer Premiere: Anette und Ulf Wengert begrüßten die Kinder mit „Oskars Puppenbühne“. Gespielt wurde das Stück „Hexenblasen oder Großmutters Geburtstag“. Das Holzgestell der Bühne baute Ulf Wengert selbst, seine Frau nähte den leuchtend roten Vorhang. Beide möchten auch zu Halloween und auf dem Weihnachtsmarkt in Wittstock Stücke für Kinder aufführen. „Eigentlich wollten wir gar nicht Oskars Puppenbühne heißen, sondern lieber Wittstocker Puppenbühne. Aber dann hat es sich irgendwie so ergeben“, sagt Anette Wengert. „Oskars Puppenbühne“ hieß einst zu DDR-Zeiten eine Puppenbühne in Wittstock.

„Heute gehört der Marktplatz euch“

Eine ganze Reihe von Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie die Jugendfeuerwehr und der Imkerverein machten das Fest zu einem bunten Nachmittag mit Spiel, Spaß, Imbiss und Getränken. „Heute gehört der Marktplatz euch“, begrüßte Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann die vielen kleinen Gäste.

Von Björn Wagener