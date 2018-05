Wittstock

„Macht mir mal den Hampelmann, jeder springt, so gut er kann“, schallt das Lied aus den Boxen. Schon ahmen die 50 Vorschulkinder aus fünf Kitas die Bewegungen nach, hüpfen hin und her und zeigen, wie beweglich sie sind.

Die Stadthalle in Wittstock verwandelt sich am Dienstagvormittag zum zehnten Mal in einen Parcours für die Vorrunde der Kitaolympiade im Landkreis. Veranstalter ist der Kreissportbund (KSB). Dabei starteten die Kita „Haus der kleinen Strolche“ aus Heiligengrabe, „Dossespatzen“ und „Waldring“ aus Wittstock sowie die Kneippkita aus Freyenstein und „Waldwichtel“ aus Dossow.

„Wichtig ist, dass sich die Kinder bewegen, seit Anfang des Jahres trainieren sie für diesen Wettbewerb“, sagte KSB-Geschäftsführer Thomas Krieglstein. „Die Kitaolympiade gibt es in allen Landkreisen, aber nur hier werden auch Staffelspiele organisiert“, sagte er. Die Ergebnisse aus den drei Disziplinen Sprung, Ballzielwurf sowie das seitliche Überspringen über ein am Boden liegendes Seil fließen landesweit zusammen. „Sie geben darüber Aufschluss, wie sportlich die Kinder sind“, so Krieglstein.

Die Kita aus Heiligengrabe gehört landesweit zu den Vorreitern als so genannte Bewegungskita. Dieses vom Land Brandenburg vergebene Gütesiegel unterstreicht, dass dort täglich Sport und Bewegung angesagt sind.

Auch in Lindow und Neuruppin sind Bewegungskitas zu finden. „Damit sind wir auch in diesem Bereich Vorreiter im Land“, so Kriegl-stein.

So wenig Beteiligung wie nie

Bei der Kitaolympiade starten Vorschulkinder. Allerdings beteiligten sich nun mit fünf Kitas so wenig wie noch nie. „Wir haben uns seit Februar vorbereitet“, sagte Sandra Stolpe, Leiterin in der Kneippkita in Freyenstein. „Jeden Montag steht Sport auf dem Programm, wir haben mit den Kindern alles in Ruhe vorbereitet und sie sind mit Freude dabei“, sagte Sandra Stolpe.

Vier Staffelspiele

Jede Kita schickte dann jeweils acht Mädchen und Jungen bei den vier Staffelspielen ins Rennen. Schon früh zeichnete sich ab, dass die kleinen Strolche aus Heiligengrabe schnell und beweglich sind. Am Ende holten sie noch sieben Zusatzpunkte und sicherten sich damit wie im Vorjahr den Sieg. Sie starten beim Kreisfinale am 1. Juni in Neuruppin.

„Bewegungstechnisch sind unsere Kinder sehr gut“, sagte Dietlinde Bolduan, Kitaleiterin in Heiligengrabe. Sie bedauerte, dass sich nur so wenig Kitas an der Olympiade beteiligten. „Man muss nur wollen“, sagte sie.

Von Christamaria Ruch