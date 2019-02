Wittstock/Dosse Steffenshagen - Klaus Osterholt verabschiedet sich von Gefinex 23 Jahre lang hat Klaus Osterholt die Geschicke der Firma Gefinex in Steffenshagen geleitet. Jetzt geht er in den Ruhestand und bleibt der Prignitz treu. Sein Mobiltelefon lässt er aber eingeschaltet.

Kunststoff ist sein Leben: Klaus Osterholt in der Produktion. Am Donnerstag geht der langjährige Werkleiter von Gefinex in Ruhestand. Quelle: Stephanie Fedders