Wittstock

Ein 32-jähriger Mann hat sich am Samstag gegen 11.45 Uhr in einem Discounter in Wittstock beim Ladendiebstahl erwischen lassen. Er wollte in einem Discounter in der Polthierstraße zwei LED-Taschenlampen und drei Tafeln Schokolade mitgehen lassen.

Bei seiner Durchsuchung entdeckten die herbeigerufenen Polizisten auch noch Betäubungsmittel, eine Feinwaage und ein verbotenes Abwehrspray. Die Beamten stellten die verbotenen Gegenstände sicher und gaben die gestohlenen Waren zurück.

Jetzt muss sich der 32-Jährige nicht nur wegen Ladendiebstahls verantworten, sondern auch wegen der Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz.

Von MAZ-online