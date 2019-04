Start frei für die Landesgartenschau in Wittstock

Wittstock/Dosse Wittstock - Start frei für die Landesgartenschau in Wittstock Nur noch wenige Stunden und die Landesgartenschau in Wittstock öffnet erstmals ihre Türen. Am Donnerstag um 9 Uhr ist es soweit. Auf dem Gelände entlang der Stadtmauer ist das Motto „Rundum schöne Aussichten“ zum Greifen nah.

Die Kaiserkronen leuchten in prächtigen Farben im Park am Bleichwall in Wittstock. Quelle: Christamaria Ruch