Wittstock

So gut besucht wie jenes des Mädchenchores aus Wernigerode waren zuletzt selten Konzerte der Reihe „Himmelston und Erdenklang“ in der Wittstocker Marienkirche. Umso mehr freute sich Projektleiter Michael Schetelich, am Donnerstagabend 183 Gäste begrüßen zu dürfen. „Schön, dass Sie sich alle für das Konzert statt für ein anderes wichtiges Großereignis heute Abend entschieden haben“, sagte er mit Blick auf das Eröffnungsspiel der Fußballweltmeisterschaft in Russland.

Zur Galerie Die 40 Sängerinnen des Mädchenchores lockten über 180 Gäste in die St. Marienkirche. Dabei bekam das Publikum neben Volksweisen auch Gospel zu hören.

Ihre Entscheidung dürften die Besucher jedoch nicht bereut haben. Die 40 Sängerinnen des Chores, den Steffen Drebenstedt dirigierte und der von Sabine Korporal am Keyboard begleitet wurde, boten ihnen ein vielseitiges Potpourri an Liedern. Auch an solchen, die man im Repertoire eines Chores wohl zunächst nicht vermuten würde. So sangen die Mädchen unter anderem Hits der schwedischen Popgruppe Abba wie „Mama Mia“ oder „Super Trouper“. Aber auch der Swingtitel „Chattanooga Choo Choo“ oder das Schlaflied „La Le Lu“ bekam das Publikum zu hören.

„Uns ist aber auch die Pflege des Volksliedes wichtig“, betonte eines der Mädchen. Und so ertönte zum Beispiel auch „Kein schöner Land“. Neben dem Englischen, in das die Sängerinnen bei Gospelliedern wie „Clapp Your Hands“ oder „This is the Day“ switchten, brachten sie auch eine schwedische Volksweise, einen Sommerpsalm, in skandinavischer Sprache zu Gehör. Zudem folgte das finnische Gesangsstück „Über den Berg ist mein Liebster gezogen“.

Nach dem Konzert war Zeit für Gespräche und das Erwerben von Tonträgern. Quelle: Christian Bark

Das Publikum zeigte sich nach dem gut einstündigem Konzert begeistert, auch von den einstudierten synchronen Bewegungen der Mädchen. „Das war richtig gut“, sagte Christa Ziegenbein, die mit ihrem Mann und weiteren Bekannten aus Freyenstein nach Wittstock gekommen war.

Michael Schetelich verwies bei der Verabschiedung auf weitere Konzerte hin. Bereits am kommenden Freitag wird die Band „Mr. Perkins“ ab 19 Uhr Irish Folk in der Dorfkirche Biesen präsentieren. Dazu gebe es irisches Bier vom Fass. Am Donnerstag, 28. Juni, folge in St. Marien um 19.30 Uhr ein Gemeinschaftskonzert der Kantoreien Lindow, Wittstock und der Kreismusikschule Neuruppin.

Von Christian Bark