Marlis Krüger feierte bereits im Januar eine goldene Hochzeit der besonderen Art. Seit 50 Jahren wohnt sie in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 20 in Wittstock. Der Wohnblock für 32 Mieter wird von der Wittstocker Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) verwaltet. Und damit wirkt dieses Mehrfamilienhaus wie eine Insel in der Röbeler Vorstadt. Denn alle anderen Objekte gehören dort zur Gebäude- und Wohnungsverwaltung (GWV) Wittstock.

„Wir gehörten damals zu den ersten Mietern“, erinnert sich Marlis Krüger an den Erstbezug. Die vierköpfige Familie bezog im Januar 1968 eine Zweieinhalb-Zimmer-Wohnung in der zweiten Etage. Marlis Krüger gehört zu den zwölf Mietparteien, die seit 50 Jahren im Objekt leben. Vor zehn Jahren entschied sich die 81-Jährige für einen Umzug im Haus und lebt seitdem in einer Parterrewohnung.

„Bevor wir hierher zogen, wohnten wir in der Kettenstraße“, sagt Marlis Krüger. Dieser Block war für Bahnmitarbeiter vorgesehen. Marlis Krügers 1991 verstorbener Mann Erwin arbeitete viele Jahre bei der Bahn. Die Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft (AWG) Reichsbahn errichtete 1967 das Objekt. Anfang der 1980er Jahre fusionierte die AWG Reichsbahn mit der AWG Obertrikotagenbetrieb (OTB) „Ernst Lück“ Wittstock. „Dieser Zusammenschluss erfolgte, um den Verwaltungsaufwand zu reduzieren“, sagt André Linke. Er ist bei der WBG für den Bereich Technik, Wohneigentum und Vertragswesen zuständig.

Marlis Krüger genießt seit 50 Jahren das Leben in einem grünen Wohnumfeld. Quelle: Christamaria Ruch

Die Wohnungen wiesen für damalige Verhältnisse einen modernen Standard auf: Küche und Bad waren mit einem Durchlauferhitzer ausgestattet, zur Wohnung gehörten Ofenheizung sowie ein Balkon. Küche und Bad hatten Fenster. Alle 32 Wohnungen in der Jahnstraße 14 bis 20 sind jeweils 60 Quadratmeter groß und weisen die gleiche Schnittform für Küche, Bad, Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer auf. „Die Familien hatten jeweils ein bis vier Kinder“, weiß WBG-Sozialarbeiterin Angelika Hohendorf.

Grünes Wohnumfeld

„Ich bin nie auf den Gedanken gekommen, von hier wegzuziehen, es ist einfach zu schön hier, das Wohnumfeld ist grün“, sagt Marlis Krüger. 42 Jahre arbeitete sie als Krankenschwester. „Von Anfang an haben wir uns hier sehr wohl gefühlt. Ich verbinde nur gute Erinnerungen mit diesen 50 Jahren.“ Gemeinsame Feiern zu Geburtstagen sind bei den Mietern heute beliebt.

1993 erfolgten Modernisierungsarbeiten in dem Mehrfamilienhaus, dazu gehörte auch die Umstellung auf Fernwärme. „Eine weitere Heizungsumstellung kam 2013 mit der Neuordnung der Fernwärme in der Waldrandsiedlung und Röbeler Vorstadt“, sagt André Linke.

Seitdem befindet sich in der Jahnstraße 14 bis 20 eine dezentrale Wärmeversorgung mit zwei Brennwertkesseln. Das Objekt liegt seit Ende 1995 in der Hand einer Wohneigentümergemeinschaft (WEG) mit insgesamt sechs Eigentümern. Dazu gehören fünf private Eigentümer und die WBG.

Von 2003 bis 2015 gehörte Marlis Krüger zum zweiköpfigen Leitungsteam in der Ortsgruppe III der Volkssolidarität in Wittstock. Sie ist kontaktfreudig und bezeichnet sich als Rudelmensch. „Ich reiße gern andere Menschen mit“, sagt sie. Feste und Ausflüge für die 200 Mitglieder bereitete sie zwölf Jahre vor. „Inzwischen haben wir nur noch 50 Mitglieder.“

Mieter der ersten Stunde

In jedem der vier Hausaufgänge leben noch Mieter der ersten Stunde. In der Jahnstraße 18 sind sogar noch sechs der acht Mieter von damals beheimatetet. „Die Mieter der Jahnstraße 18 hatten bereits im vergangenen Jahr ihr eigenes Fest zum Jubiläum gefeiert, aber nun bereiten wir für alle Bewohner eine Feier zum 50-jährigen Jubiläum vor“, sagt Angelika Hohendorf.

Die Mieter feiern das 50-jährige Jubiläum zum Bestehen der 32 Wohnungen in der Jahnstraße 14 bis 20 in Wittstock am Dienstag, 5. Juni, ab 15.30 Uhr in der Hansaklause in Wittstock.

Von Christamaria Ruch