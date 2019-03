Wittstock

Ein 21-Jähriger läuft am Dienstagvormittag auf dem Gehweg am Dosseteich in Wittstock, als ihm ein polizeibekannter 15-Jähriger auf dem Fahrrad und ein ebenfalls polizeibekannter 20-Jähriger zu Fuß entgegen kommen.

Vom Rad gerissen und an Mauer gedrückt

Als der Radfahrer den 21-Jährigen nicht passieren lassen will, reißt dieser ihn angeblich vom Fahrrad und drückt ihn gegen die Stadtmauer.

Mit einem Schlag ins Gesicht wehrt sich der 15-Jährige. Da lässt der sechs Jahre ältere Mann von ihm ab. Der 20-jährige Begleiter des Jungen zückt ein Messer und fordert den Älteren auf, zu verschwinden.

Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZ-online