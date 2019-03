Wittstock

Am Ende des mehr als zweistündigen Musicals hält es die Zuschauer nicht mehr auf den Plätzen. Stehende Ovationen am Donnerstagabend in der rappelvollen Aula und strahlende Gesichter sind zu sehen. Oben auf der Bühne können die Darsteller ihr Glück kaum fassen: Geschafft!

Mit „Zurück zu mir“ setzen die 19 Schüler aus dem Seminarkurs Musical am Städtischen Gymnasium in Wittstock ein Achtungszeichen. Und die 150-Jahr-Feier des Gymnasiums findet einen würdigen Auftakt. Seit Anfang der elften Klasse feilten und formten sie an der Geschichte. Musik, Filmdreh, Tanz, Schauspiel, Bühnenbild, Kostüme und Grafikdesign – all diese Elemente fügen die Zwölftklässler zusammen. Auch die typischen drei Erzählstränge passen wie Puzzleteile. Doch in Wittstock erlebt das Publikum ein dickes Ende. „Ein Happy End im Musical, das ist doch langweilig“, bekennen die Darsteller.

Die Mädchen singen, tanzen und kreischen und erinnern an längst vergangene Schultage. Quelle: Christamaria Ruch

Die Zwölftklässler springen zwischen Zeit und Raum hin und her. 45 Zeichnungen mit verschiedenen Uhrzeiten gehören zum minimalistischen Bühnenbild. Ein paar Kisten und eine Couch werden beliebig verrückt und lenken den Blick ganz auf die Geschichte. Das Jahr 2041 bildet die Klammer. Dank der allerersten Zeitmaschine, die im Technikkurs am Gymnasium das Labor verlässt, können die Menschen in ein Abenteuer starten. Das ist die einzige Chance für Emma Jannsen ( Lisa Marie Gaedke). Die junge Frau hat bei einem Autounfall ihr Gedächtnis verloren, der Unfallverursacher ist flüchtig. Dann überschlagen sich die Ereignisse.

Typisch: Das Lehrerehepaar Tuska diskutiert mal wieder. Quelle: Christamaria Ruch

Während sich Techniklehrer Ulf-Peter Tuska ( Torben Winter) noch die Haare rauft, beim Auftritt um Kopf und Kragen spielt und heimlich die Hauptrolle übernimmt, werden zwei Mutige für die erste Reise gesucht. Emma fliegt mit ihrer Freundin Anastasia ( Antonia Kölpin) in Kindheit und Jugend zurück. „ Antonia hat erst einen Tag vor der Premiere die Rolle übernommen, weil die Darstellerin krank wurde“, sagt Kunstlehrerin Ellen Thonack.

Wird Emmas Gedächtnis aus der Versenkung geholt? Zumindest an dieser Stelle gibt es ein glückliches Ende. Doch dann sieht sie, wie ihr Ehemann Thomas ( Robert Dase) den Unfall verursacht und Fahrerflucht begeht. Emma zieht die Reißleine und trennt sich von ihm. Polizist Freddie Schulz ( Bastian Tolksdorf) sagt: „Ich kann erahnen, wie Du Dich fühlst, aber Du bist stark.“

Anastasia (l.) und Emma sehen den Unfallverursacher. Quelle: Christamaria Ruch

Die Dialoge fliegen wie Pingpongbälle hin und her und sorgen immer wieder für Szenenapplaus. „Ein bisschen Stillarbeit und der Laden läuft“, sagt der Techniklehrer. „Die Luft ist in der achten Stunde raus und wir haben Seminarkurs.“ Dabei karikieren die Darsteller den eigenen Weg und den ihrer beiden Lehrer auf die Bühne nach. Kunstlehrerin Ellen Thonack und Musiklehrerin Sigrun Stahmleder standen den Akteuren eineinhalb Jahre zur Seite und arbeiteten das dritte Mal an einem Musical.

Die Schüler schlüpfen in ihre Rollen wie in eine zweite Haut, bewegen sich hemmungslos im Rampenlicht und heizen das Tempo der Geschichte an. Eine Souffleuse ist nicht eingeplant und auch überflüssig, denn „sie können jetzt richtig gut improvisieren“, so Thonack. Technik, Kulissen schieben und Schauspiel greifen nahtlos ineinander. Die Darsteller tanzen und singen und Maja Heller zeigt beim Ausdruckstanz mit einer Solochoreographie ihre Leidenschaft. „Es gab chaotische Phasen, die haben wir überwunden. Niemand kann wohl ermessen, wie viel Arbeit hier drin steckt“, sagt Sigrun Stahmleder. „Man weiß nie, wie es wird, aber zuletzt waren die Schüler so aufgeregt, das wird alles klappen“, sagt Ellen Thonack vor der ersten Szene.

Maja Heller begeistert mit ihrem Ausdruckstanz. Quelle: Christamaria Ruch

Von Christamaria Ruch