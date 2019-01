Wittstock

Mitstreiter des Sonntagstreffs übergaben jüngst 250 Euro an die Pflegedienstleitung vom Hospiz Haus Wegwarte in Neuruppin, Juliane Schößler. Das übernahmen stellvertretend Lilli Bünger und Bärbel Franke, in Begleitung von Lissy Boost (Quartiermanagerin). Mitarbeiter des Hospizes bedankten sich für das Engagement aller Beteiligten und das Interesse für Ihre Arbeit.

Fünf Sonntagstreffs im vergangenen Jahr

Jeden zweiten Sonntag im Monat laden fleißige Bäckerinnen aus der Nachbarschaft zum Sonntagstreff in den Wohngebietstreff in die Clara Zetkin Straße in Wittstock ein. Zusammen mit dem Quartiersmanagement der Volkssolidarität und der Unterstützung der Gebäude- und Wohnungsverwaltung konnten im vergangenen Jahr fünf dieser Art stattfinden.

Die Idee kam Anfang des vergangenen Jahres bei einem monatlich stattfindenden Stammtisch. Schnell haben sich einige Nachbarn gesucht, gefunden und verabredet, denn im Wohngebiet gibt es kein Café. Vor allem am Wochenende ist der Weg in die Stadt für den ein oder anderen beschwerlich oder nicht zu realisieren, wenn der Bus nicht fährt.

Backwaren nach eigenen Rezepten

Kuchen, Waffeln und leckere Torte wurden angeboten nach eigenen Rezepten. Nebenbei konnten die Besucher an kleinen Trödeltischen stöbern, in der Bastelecke vorbeischauen oder auch aktiv mitmachen beim Krokusse stecken, Laterne laufen und vieles mehr. Für den letzten Sonntagstreff im Dezember wurden emsig Kekse gebacken, um pünktlich zum 2. Advent die Tische festlich zu bestücken. Es wurde kein Kostenbeitrag erhoben, sondern es wurde um eine Spende für das Hospiz in Neuruppin gebeten.

Ab April Sonntagstreff im Freien

Neu in diesem Jahr: der Sonntagstreff im April und September wird „draußen“ stattfinden auf dem Rewe Parkplatz. Dort wird es dann auch eine Hüpfburg, Mal- und Bastelecke für Kinder und noch vieles mehr geben. Interessenten aus Beratungsstellen, Institutionen sowie Flohmarktverkäufer, die einen Stand aufbauen möchten, können sich anmelden bei Lissy Boost, Tel. 0172/4 25 81 96.

Am 13. Januar heißt es wieder „ Sonntagstreff im Neujahr“ von 14-16 Uhr!

