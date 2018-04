Freyenstein - Kirchturm mit neuer Uhr

Gemeinsam macht das Leben eben mehr Spaß als allein. Das gilt auch für die sieben Bewohner der Demenz Wohngemeinschaft in der Rheinsberger Straße 28. In der WG packt jeder mit an – selbst die Angehörigen. Nun feierte die Wohngemeinschaft ihr zehnjähriges bestehen. Zur Feier des Tages gab es Pizza. Die haben die sieben Senioren natürlich selbst zubereitet.