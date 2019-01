Wittstock

Um frisch und mit viel Bewegung ins neue Jahr zu starten, hatten sich am Dienstag wieder zahlreiche Wittstocker und Besucher an der Tourist-Information am Bleichwall eingefunden. Dort startete der mittlerweile 7. Neujahrsspaziergang der Dossestadt. Vier Stadtführer boten eine Entdeckungstour durch das historische Zentrum an.

Wer sich speziell für die Stadtmauer und Wallanlagen interessierte, konnte zudem Jürgen Pawlitta vom Stadtmauerverein auf einer fünften Führung begleiten. „Das ist jedes Jahr ein beliebtes Angebot am Neujahrstag“, erklärte Katja Reichelt, Leiterin der Tourist-Information.

Zur Galerie Zum 7. Mal starteten Wittstocker und Besucher mit einem Spaziergang durch die Altstadt ins neue Jahr. Bei der Stadtführung stand nicht nur die Vergangenheit im Vordergrund.

Auch Stadtführer Peter Krause nahm die Teilnehmer mit auf Erkundungstour. Er ist seit 1990 Stadtführer, wie er berichtete. „Damals war ich relativ neu in der Stadt und das Wissen, das ich mir bis dahin angeeignet hatte, wollte ich anderen Leuten weitergeben“, sagte er. Peter Krause schloss sich zum Beispiel Fritz Thieme aus Wittstock an. „Ich bin jedes Jahr dabei“, sagte er. Auf diese Weise könne er immer wieder Neues in seiner Stadt erkunden.

Erstmals nutzte auch Michael Wesner aus Biesen die Gelegenheit, am Neujahrsspaziergang teilzunehmen. „Diesmal habe ich endlich mal Zeit dafür gefunden“, sagte er.

Beim Spaziergang konnten die Teilnehmer einen letzten Blick auf den Wittstocker Stadtgarten werfen. Er wird demnächst abgerissen. Quelle: Christian Bark

Rund 90 Minuten ging es mit Peter Krause quer durch die Altstadt. Neben historischen Bauten und ihrer Geschichte standen aber auch künftige Nutzungspläne und natürlich die Landesgartenschau ( Laga), die ab April in Wittstock stattfinden wird, im Fokus der Erzählungen des Stadtführers.

„ Gründonnerstag strömen wir alle von hier auf das Laga-Gelände“, verwies er auf den künftigen Eingang an der jetzigen Tourist-Information. Er hoffe, dass bis dahin alle Kritiker und Hetzer gegen das Großereignis verstummt seien.

Als Lehrer wird Peter Krause bis zu seiner Pensionierung die Fertigstellung des neuen Schulzentrums in der alten Tuchfabrik am Dosseteich wohl nicht mit erleben, wie er sagte.

Am Hotel „Röbler Thor“ erwarteten die Spaziergänger ein Imbiss und Getränke. Quelle: Christian Bark

Wohl aber den Einzug der Polizei in die alte Post an der Pritzwalker Straße. Durch einen Brand verzögere sich der Umzug etwas. Der Umzug der Tourist-Information und eines Teils der Stadtverwaltung in den Bahnhof solle planmäßig im Frühjahr stattfinden.

„Auch dort werden Anliegen der Bürger hoffentlich nicht auf die lange Bank geschoben“, wie der Stadtführer kurz zuvor an der alten Paulschen Tuchfabrik sagte. Dort sitzt die Stadtverwaltung, eine lange Bank befinde sich aber im Hof und nicht im Gebäude. Auch am Stadtgarten zog die Gruppe vorbei. „Da wird bald nur noch das Tor an das Lokal erinnern“, spielte Peter Krause auf den bevorstehenden Abriss an.

Nach der Führung kehrte die Gruppe dann in das Hotel „Röbler Thor“ ein. Dort erwarteten sie ein Imbiss und warme Getränke.

Von Christian Bark