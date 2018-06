Wittstock

Bei Temperaturen um die 30 Grad war der Besuch in der kühlen Marienkirche am Donnerstagabend für viele Wittstocker sicher eine Wohltat. Lediglich der Künstler des Abends, Achim Thoms, war zuweilen ins Schwitzen gekommen, wenn er nach seinem Orgelspiel von der Empore hinunter zum Publikum hastete, um sich für den Applaus zu verbeugen und sein nächstes Musikstück anzukündigen. „Sahara“ hieß der Titel des Konzerts. Er und der Untertitel „Tango, Jazz, Flamenco“ waren bezeichnend für den Abend.

Achim Thoms spielte das, was man auf einer Orgel sonst weniger zu hören bekommt und womöglich auch nicht vermuten würde, dass es sich auf dem Instrument gut anhört. Der Musiker überzeugte Skeptiker jedoch vom Gegenteil. Er spielte orientalische Klänge, Jazz aus den 30er Jahren und Tango. Beim Tango „Gitarra Romana“ sang er und wechselte von der Orgel auf der Empore hinunter zum Publikum an das Akkordeon.

Bei einem Orgelkonzert durfte nach Aussage des Künstlers jedoch Johann Sebastian Bach nicht fehlen. Er spielte zunächst dessen Toccata und Fuge in d-Moll und im Anschluss eine „Bossa-Nova-Fuge“. „Wenn Bach noch leben würde, hätte er sicher auch gejazzt“, sagte Achim Thoms. Nach einem Flamenco, den der Musiker für die Sängerin Caterina Valente selbstgeschrieben hatte, folgte der Jazzsong „All of me“, zu dem Achim Thoms wieder selbst sang. Als Zugabe präsentierte der Musiker seinem Publikum noch einen Tango und das Rockstück „Music was my first Love“.

Das nächste Konzert in der Marienkirche findet am Donnerstag, 14. Juni, um 19.30 Uhr statt. Dann singt der Mädchenchor Wernigerode. Tickets im Vorverkauf kosten zehn, ermäßigt sieben Euro. An der Abendkasse zwölf und ermäßigt acht Euro.

Von Christian Bark