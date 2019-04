Wittstock

Der mutmaßliche Luftgewehrschütze in Wittstock ballert offenbar weiter um sich. Am Freitag wurde der Polizei gemeldet, dass in einem Schaufenster in der Burgstraße ein kleines Loch in der äußeren Scheibe der Doppelverglasung entdeckt wurde. Es entstand ein Sachschaden von etwa 600 Euro.

Eine Gartenbaufirma informierte am Freitag ebenfalls die Polizei über Löcher in Scheiben. Drei doppelt verglaste Ausstellungs-Pavillons in der Meyenburger Chaussee und der Burgstraße wiesen kleine Löcher in den äußeren Scheiben auf. Der Schaden wird hier auf 800 Euro geschätzt.

Fenster in Neuruppin beschädigt

Beunruhigende Nachrichten sind nun auch aus Neuruppin eingegangen. In der August-Bebel-Straße wurden der Polizei am Freitag drei Löcher in der äußeren Scheibe eines doppelverglasten Fensters gemeldet. Das Fenster gehört zu einem Büro. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro.

In Wittstock sind es in den vergangenen Tagen immer wieder mutmaßliche Einschusslöcher gemeldet worden. Sogar die Kita in Berlinchen ist betroffen.

In allen Fällen ermittelt die Kriminalpolizei. Ob es sich um Einschüsse handelt, ist noch nicht klar. Bislang wurden keine Projektile gefunden.

