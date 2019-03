Scharfenberg

Regenwasser lief durch die von Einbrechern geöffneten Dachfenster in ein Scharfenberger Mehrfamilienhaus. Unbekannte waren zwischen dem 7. und 11. März in das Haus eingebrochen. In mehreren Räumen versprühten die Täter den Löschschaum aus mehreren Feuerlöschern. Außerdem beschädigten sie eine Tür, teilte die Polizei mit.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens sei derzeit nicht bekannt. Kriminaltechniker sicherten vor Ort Spuren.

