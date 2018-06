Wittstock

Die Firma Elektrowerke Mündersbach (EWM), Deutschlands größter Hersteller von Lichtbogen-Schweißtechnik, feierte am Mittwochnachmittag das Richtfest für sein künftiges Vertriebs- und Technologiezentrum in Wittstock. „Es ist unsere zehnte und größte Außenstelle“, sagte Christian Usinger, Assistent des Vorstandsvorsitzenden bei EWM. Rund 3,5 Millionen Euro würden investiert.

Zünftiger Richtspruch

Thomas Lange, Vorarbeiter der bauausführenden Firma Hoch- und Tiefbau Wittstock (HTW), hielt einen zünftigen Richtspruch, prostete den Gästen zu und ließ danach traditionsgemäß das Glas zerschellen. Christian Usinger dankte in einer kurzen Ansprache vor allem den Mitarbeitern der beteiligten Firmen für ihre bisherige Arbeit. Danach gab er das Buffet frei.

Die Gäste hatten jedoch nicht nur Gelegenheit zum Smalltalk im Festzelt – sie konnten sich auch von Usinger durch das Gebäude führen lassen. Auch wenn die Räume noch im Rohbau sind, so lassen sich aber bereits die Ausmaße absehen, die die Außenstelle einnimmt.

Komplex mit Service- und Lagerbereich

Auf dem rund 10 000 Quadratmeter großen Grundstück in der Ruppiner Straße entsteht ein etwa 2400 Quadratmeter großer Komplex, der sich je zur

Hälfte in einen Lager- und einen Büro- und Servicebereich aufteilt. Künftig werde von hier aus nicht nur Schweißtechnik verkauft und verliehen. Vielmehr biete das Technologiezentrum auch die Möglichkeit, Kunden über spezielle Anwendungstechniken rund ums Schweißen vor Ort zu informieren und bei Bedarf gemeinsam Problemlösungen zu erarbeiten.

Oben wird Theorie geschult

Für theoretische Schulungen stünden künftig die Räume in der oberen Etage zur Verfügung. Unten hingegen – in einem Teilbereich einer großen Lagerhalle – sollen Schweißkabinen für Schulungszwecke eingerichtet werden. Hier geht es darum, den Kunden den jeweils neuesten Stand der Technik nahe zu bringen.

So wird Wittstock demnächst zu einem Schwerpunkt in Sachen Schweißtechnik. „Die autobahnnahe Lage ist perfekt. So sind wir auch schnell bei unseren Kunden in Hamburg“, sagt Usinger.

Lob an die Stadt

Auch für die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg und vor allem mit der Stadt Wittstock hat er nur Lob übrig. Die Vorbereitungen für das Bauprojekt seien schnell und unkompliziert erledigt worden. „Sie haben mit ihrem Bürgermeister ja wirklich einen Glücksgriff getan“, so Usinger. EWM suche für den neuen Standort noch rund 25 Mitarbeiter. Sie sollten möglichst aus dem Bereich Schweißtechnik kommen.

Das Technologiezentrum soll voraussichtlich Anfang September in Betrieb gehen. Der erste Spatenstich wurde am 30. November vergangenen Jahres getan. Mit dem Baufortschritt ist Usinger zufrieden, wenngleich natürlich noch viel zu tun sei.

Gegenüber Martin Bünning, dem Leiter des städtischen Amtes für Stadtentwicklung, regte er an, an der Einfahrt zum Gewerbegebiet Stadtberg – etwa in Höhe des zurzeit noch im Bau befindlichen Kreisverkehrs – Schilder zu installieren, die auf die dort zu findenden Firmen hinweisen.

Von Björn Wagener