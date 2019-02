Wittstock/Dosse Wittstock - Rosenfreunde auf der Landesgartenschau Die Wittstocker Rosenfreunde sehen in der Landesgartenschau eine Plattform für sich. Drei Rosenbeete sind bereits gestaltet, Vorträge werden vorbereitet. Weitere Kletterrosen erobern in Kürze die Innenstadt.

Rosen gedeihen nicht nur wie hier am Telschowschen Haus in Wittstock. Im Frühjahr kommen weitere Kletterrosen in die Innenstadt. Quelle: Christamaria Ruch