Wittstock,

Die Wittstocker Einzelhändler bereiten sich auf die Eröffnung der Landesgartenschau Wittstock am 18. April vor. Sie haben begonnen, ihre Schaufenster mit dem Logo der Landesgartenschau und einem gezeichneten Porträt der Wittstocker Rosenkönigin Tanja I. zu bekleben.

Weitere Motive weisen auf die Ausrichtung der einzelnen Geschäfte hin. So hat die Rosenkönigin im Schaufenster eines Wittstocker Fotostudios eine Kamera in der Hand, im Blumenladen ziert eine Blume das Umfeld der Königin, beim Optiker hat sie natürlich eine Brille auf und in er Apotheke eine Tablettenpackung in der Hand.

Berliner Karikaturist zeichnet

Gezeichnet hat die Vorlagen der Berliner Karikaturist Klaus Günther im Auftrage der Agentur Runze & Casper, die für das Laga-Marketing verantwortlich zeichnet. Vor Ort in Wittstock werden die Zeichnungen durch die Werbeagentur Infraplan ausgedruckt und auf die Schaufenster der teilnehmenden Händler geklebt.

Rosenkönigin mit Kamera am Fotostudio. Quelle: Matthias Bruck

„Das Echo auf die Aktion ist prima“, berichtet die Agenturchefin Janina Jesske. „Die meisten Händler wollen daran teilnehmen und sich die Rosenkönigin als Laga-Botschafterin auf ihre Schaufenster kleben lassen.“

Laga-Chef verspricht „super Gartenschau“

Für Laga-Geschäftsführer Christian Hernjokl ist das ein Zeichen, wie sehr sich die Wittstocker bereits mit der Landesgartenschau identifizieren. „So kurz vor der Eröffnung der Gartenschau gibt uns eine solche Aktion noch einmal Auftrieb und bestärkt uns in unserem Gefühl, dass wir gemeinsam mit den Wittstockern eine super Gartenschau für die Stadt Wittstock und die Prignitz auf die Beine stellen“, sagt er.

Wer an der Aktion noch teilnehmen will, kann sich bei der Webeagentur Infgraplan (Tel.:03394/433776, E-Mail: infraplan@wittstock.de) melden.

Von MAZ-online