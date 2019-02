Wittstock

Seit Montag wird der 38 Jahre alte Andreas S. aus Wittstock vermisst. Er hatte abends nach einem Streit die Wohnung verlassen – seitdem weiß niemand, wo er sich aufhält. Die Suche nach ihm in der Stadt, an bekannten Kontaktadressen und in umliegenden Krankenhäusern verlief bislang ohne Erfolg. Andreas S. hat sein Mobiltelefon nicht dabei. Er ist depressiv – die Polizei hält es für möglich, dass er sich selbst etwas antut und sucht deshalb nach ihm.

Vielleicht fährt er sein rotes Moped

Der 38 Jahre alte Mann ist etwa 1,85 Meter groß und 80 bis 85 Kilogramm schwer. Er hat dunkelblonde, kurze Haare und trägt eine Brille. Als er die Wohnung verließ, trug er eine schwarze Jeanshose, ein blaues Langarm-Shirt, eine schwarze Jacke (Marke Jack Wolfskin) und braune Schuhe. Er könnte mit einem roten Moped unterwegs sein. Dabei trägt er immer einen silberfarbenen Helm mit roter Aufschrift.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 03391/35 40.

Von MAZ-online