Der Wittstocker Marktplatz verwandelt sich am Freitag, 1. Juni, in eine große Spiel-und Spaß-Zone für Kinder. Unter anderem lebt „Onkel Oskars Puppenbühne“ neu auf. Auch wird der in Schuss gebrachte Oldtimer-Kleinbus „Robur“ an die Laga-Gesellschaft übergeben.