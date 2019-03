Wittstock

Seit Anfang dieser Woche es es soweit. Ein Stück Wittstocker Stadtgeschichte verschwindet für immer. Das ehemalige Lokal „ Stadtgarten“ weicht den Baggern, um Bauland an jener Stelle zu schaffen.

„Alles hat seine Zeit. Ein Denkmalwert war letztlich nicht mehr zu erkennen“, sagte Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann gegenüber Mitgliedern des Wittstocker Carneval Clubs WCC am Aschermittwoch.

Zur Galerie Mit dem Stadtgarten verbinden viele Wittstocker Erinnerungen. Auch Wolfgang Dost und Gerhard Dreger waren dort oft zu Gast.

Die Karnevalisten verbinden mit dem Lokal ganz besondere Erinnerungen. Schließlich fanden dort von Ende der 1980er und frühen 1990er Jahre die ersten Karnevalsveranstaltungen des WCC statt. Bereits in den 1950er und frühen 1960er Jahren gab es im Stadtgarten schon erste Versuche, Karneval in der Dossestadt zu etablieren.

An die Zeiten erinnert sich auch Gerhard Dreger noch. Er ist Büttenredenschreiber beim WCC. „Ab 1953 war ich regelmäßig im Stadtgarten“, blickt er zurück. Dort habe er auch Tanzkurse belegt.

Gut erinnert sich Gerhard Dreger auch Großveranstaltungen wie das Bockbier- oder Winzerfest. „Hier haben wir die schönsten Jahre unserer Jugend verbracht“, sagt der Rentner.

Historiker Wolfgang Dost (l.) und Büttenredenschreiber Gerhard Dreger erinnern sich an alte Zeiten. Quelle: Christian Bark

An Abend im Stadtgarten kann sich auch Historiker Wolfgang Dost gut erinnern, der seit 1961 in Wittstock lebt. „Auf einem Lehrerball 1985 gab es sogar Bananen“, berichtet er. Die seien so begehrt gewesen, dass das Publikum in Massen zum Buffet rannte und einige dabei überrannt wurden.

Wolfgang Dost hatte zudem noch Sophie Kellner kennengelernt. Sie betrieb den Stadtgarten bis 1962, danach übernahm ihn die Handelsorganisation (HO). Etwa 100 Jahre zuvor hatte Otto Kellner den Stadtgarten als erstes Gartenlokal außerhalb der Wittstocker Stadtmauer errichten lassen, wie Wolfgang Dost erläutert.

Fotos aus dieser Zeit gibt es nicht. Wohl aber aus dem Jahr 1906. Das Bild, das später auch in einer Werbeanzeige von 1910 verwendet wurde, zeigt den Theater- und Konzertsaal, der Platz für 800 Gäste bot. In der Anzeige wird zudem mit drei neu angelegten Schießständen berichtet. „Im Stadtgarten fanden auch regelmäßig Boxwettkämpfe statt“, sagt Wolfgang Dost.

Erstes Lokal außerhalb der Stadtmauer Ab 1862 ließ Otto Kellner den Stadtgarten errichten, 1863 war Eröffnung. Anfangs war er als „Kellners Etablissement“ bekannt. Im Laufe der Jahre kamen verschiedene Anbauten hinzu. So gab es im Stadtgarten eine Kegelbahn, einen Schießstand, später Tanzkurse. Nahezu alle großen gesellschaftlichen Veranstaltungen wie der Handwerker- oder Sängerball fanden im Stadtgarten statt. Bis 1962 betrieb die Familie Kellner das Lokal, dann übernahm es die Handelsorganisation (HO). Das blieb bis zur Wende so. Danach wurde der Stadtgarten zur Diskothek.

Die Betreiber hatten sich immer etwas einfallen lassen müssen. Denn spätestens ab den 1920er Jahren waren die Menschen Wolfgang Dost zufolge mehr mit dem Fahrrad unterwegs und konnten so auch weiter gelegenen Lokale wie die „Rote Mühle“ oder das Ausflugslokal in Alt Daber erreichen.

In den 1930er Jahren war unter anderem die Soldaten der Fallschirmjäger-Garnison aus Alt Daber regelmäßig zu Gast im Stadtgarten. Und nicht nur dort. „Es war an manchen Tagen schwer, überhaupt einen Platz in den Lokalen zu finden“, sagt Wolfgang Dost.

Spätestens nach der Wende 1990 ging es dann mit dem „Etablissement“ stetig bergab. „Kritisch wurde vom ’Stadtschuppen’ gesprochen“, formuliert es Wolfgang Dost in seinem Aufsatz „Adieu, Kellners Etablissement, adieu Stadtgarten!“.

Für den Wittstocker Karneval war der Stadtgarten immer schon eine Art „Wiege“. Quelle: Christian Bark

In den 1990er Jahren wurde der Stadtgarten zur Diskothek. „Dabei gab es aber regelmäßig Anwohnerbeschwerden wegen der Fahrzeuge und des Lärms der Gäste“, sagte Jörg Gehrmann.

Seit dem vergangenen Jahr steht es nun fest: der Stadtgarten verschwindet. Die neuen Eigentümer der Immobilie, Heinz Meyer und sein Sohn Marvin, wollen das 4000 Quadratmeter große Grundstück als Bauland anbieten. Das historische Tor mit den Lettern „ Stadtgarten“ darauf soll aber erhalten bleiben. „Das wäre ja auch eine Schande, wenn das Tor weggerissen wird“, sagt Gerhard Dreger.

Von Christian Bark