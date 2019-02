Wittstock

Wer ein Paket bekommt, hat meist Grund zur Freude. Die wollte aber bei Hans-Jörg Löther, dem Geschäftsführer der Wittstocker Gebäude- und Wohnungsverwaltung, so gar nicht aufkommen, als er jüngst den Deckel einer Postsendung öffnete, die in Rosa daherkam. Denn sie enthielt neben ganz viel Luft und Pappe nur einen einzelnen Pantoffel und einen Zettel.

Was soll das denn?

Das Ganze war eine Werbeaktion der Telekom für Glasfaser-Kabelanschlüsse. So trug der Pantoffel denn auch das Telekom-Logo. „Was soll ich denn mit einem einzelnen Pantoffel, der mir noch nicht mal passt, sondern viel zu klein ist?“, fragt sich Löther. Zwar wird in dem Schreiben darauf verwiesen, dass er auch den zweiten Pantoffel bekomme, wenn er sich bei der Telekom zurückmeldet, aber so recht versöhnlich stimmt ihn das nicht.

Verschwendung von Ressourcen kritisiert

Noch mehr aber ärgert er sich über das Paket an sich. Denn da werde ein Zusteller bemüht, um quasi nichts zu transportieren. Das überschreitet bei Löther die Toleranzgrenze der Art und Weise, wie Werbung an potenzielle Kunden herangetragen werden sollte. Er mag sich gar nicht vorstellen, wie viele andere Andressaten diese Pantoffel-Pakete ebenfalls erhalten haben mögen und was das an Zeit und Ressourcen verschwendet hat.

„Das ist doch absurd. Haben wir keine anderen Probleme in der Welt, als Müll zu produzieren? Wie viel Arbeit steckt außerdem in dieser Verpackung?“ Hans-Jörg Löther fühlt sich eher abgestoßen als neugierig gemacht. Effektivität ist für den Geschäftsführer ein wichtiges Kriterium. Seit Jahren arbeitet er erfolgreich daran, die Energiekosten für Mieter der GWV stetig zu senken.

Alternative als Vorschlag

Das Thema Glasfaserkabel hätte man den Vermietern auch in einer Regionalkonferenz näher bringen können, findet er. Zudem seien in Häusern der GWV, die seit 2010 saniert wurden, bereits Glasfaserkabel verwendet worden.

Die Wittstocker Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) hat ebenfalls ein solches Werbe-Päckchen bekommen.

Ganz witzige Idee

Dort wird die Sache aber etwas entspannter gesehen. „Es ist ja eine ganz witzige Idee“, sagt André Linke von der WBG dazu, räumt aber auch ein, dass das Paket sehr aufwendig gestaltet ist. Das beworbene Angebot komme für die WBG nicht in Frage, weil man einen anderen Anbieter nutze.

Mathias Ehrlich, der Leiter Vertrieb Nord-Ost der Telekom, der das beigelegte Schreiben unterzeichnet hat, war trotz mehrerer Versuche in den vergangenen Tagen nicht zu erreichen.

Was bleibt sind zwei einzelne linke Pantoffeln. Auch bei der WBG hat man noch keine Verwendung für den Latschen gefunden. „Den müssen wir wohl wegwerfen“, sagt André Linke.

Von Björn Wagener