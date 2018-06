Dossow

Ein buntes Fest bei sommerlicher Hitze genossen am Sonntag die Dossower und ihre Gäste. Die örtliche Tischlerei Guthschmidt feierte ihren 200. Geburtstag. „Ich will mich damit bei all meinen Kunden bedanken“, sagte der Gastgeber Ortwin Guthschmidt. Gemeinsam mit dem Ortsbeirat hatte er dafür gesorgt, dass für jeden etwas dabei war.

Den Braten gab’s gratis

Der Braten vom Bio-Auerochsen und das Bier gab es kostenlos; das Wittstocker Blasorchester spielte; die Band Sirius rockte; alte Autos und

Motorräder wurden ausgestellt; Maler Norbert Reggentin präsentierte sich und etliche seiner Werke; es gab eine Hüpfburg; Fußreflexzonenmassagen waren möglich; in der Turnhalle gab es Kaffee und Kuchen, und die Clownerie Tacki & Noisly unterhielt vor allem die kleinen Besucher.

Im hinteren Bereich des Sportplatzes brachte die Reitergruppe „Drachenflug“ ein unterhaltsames Stück in historischen Kostümen. Dabei bezogen die Künstler auch das Publikum mit ein. Auch wenn es nicht ganz einfach war, Freiwillige zum Mitmachen zu bewegen.

Reitershow und Fußball

Nur ein paar Meter weiter wurde Fußball gespielt – der FC Dossow 01 gegen den SV Blumenthal/Grabow. Bodenständig ging es bei den regionalen Handwerkern zu. Wer wollte, konnte ihnen über die Schulter schauen. Zimmermann Thomas Lau aus Zootzen arbeitete zum Beispiel unter freiem Himmel an einem Vordach fürs Gemeindehaus.

Das gesamte Areal an der alten Schule war voller Menschen. Es gab ein großes Hallo. Die Besucher ließen es sich schmecken und hatten sichtlich Spaß an der zünftigen Sause.

Glückwünsche für Ortwin Guthschmidt

Ortwin Guthschmidt gefiel es. Immer wieder konnte er Glückwünsche entgegennehmen. „Er hat vor Jahren unsere Türen und Fenster gemacht. Alles ist bis heute bestens“, erzählte Ursula Utpott, die gemeinsam mit ihrer Schwester Annemarie Bader zu den Gratulanten zählte. Auch der 87-jährige Otto Greisert ließ es sich nicht nehmen, zur Fete nach Dossow zum kommen. Er arbeitete von 1950 bis 1955 in der Tischlerei Gutschmidt. Früher lebte er in Gadow, heute in Gerdshagen (Prignitz).

Überraschung vom Chor

Und wie es sich für zünftiges Geburtstagsfest gehört, durfte auch eine Überraschung nicht fehlen. Dafür sorgte der örtliche Chor in der Turnhalle mit einem Ständchen für den Jubilar.

Ein kleiner Regenschauer zwischendurch störte nicht weiter.

Von Björn Wagener