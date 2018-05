Herzsprung

Er führt von der Herzsprunger Dorfstraße über den Friedhof rund um den Haussee und endet am Dorfgemeinschaftshaus. Etwa zwei Kilometer weit umschlingt der geplante „Trimm-Dich-Pfad“ Herzsprung. Die Idee für das Projekt rührte von einer ganz anderen Überlegung her, wie Herzsprungs Ortsvorsteher Thomas Albrecht bei einer öffentlichen Begehung des Pfades jüngst erklärte.

„Zunächst wollten wir die alten Grabsteine auf dem Friedhof etwas in Szene setzen“, sagte er. Vorbild sei eventuell Grabow, wo die historischen Steine in einer Mauer verewigt worden seien. Die Idee habe man weitergesponnen und sei zu diesem Pfad gelangt. „Der Weg ist vielen Herzsprungern bekannt, ich laufe selbst öfter mal hier lang“, berichtete Anwohner Horst Müller. Er hatte zur Begehung seine Walkingstöcke mitgenommen. Damit laufe es sich leichter, wie er sagte.

Schautafeln entlang des Weges geplant

„Wir wollen nicht nur einen sportlichen, sondern auch einen historischen Pfad“, betonte Thomas Albrecht. Ziel sei es, entlang des Weges Schautafeln und Rastmöglichkeiten zu errichten. Zum Beispiel am Friedhof. Auf der freien Rasenfläche könnten überdachte Sitzbänke stehen, wie sie hinter dem Dorfgemeinschaftshaus zu finden seien.

Durch Wald und Wiesen wandernd, stieß die Gruppe immer wieder umgestürzte Bäume oder aufs dem Boden ragende Wurzeln. „Reste der beiden großen Herbststürme“, wie Anwohner Hartmut Schneider erklärte. Im Wald entdeckten die Herzsprunger dann eine Bank. „Die ist noch vom Autorasthof und steht schon ewig dort“, so Hartmut Schneider. Beim Begutachten stellte Thomas Albrecht fest, dass die mit Graffiti besprühte Plastikbank schon Risse besitzt.

Pfad soll so naturbelassen wie möglich sein

„Die Natur soll so weit wie möglich miteinbezogen werden“, sagte der Ortsvorsteher, wobei ihm die Anwohner zustimmten. Deshalb solle es für die Sportstationen nur einfachste Mittel geben, am besten aus Holz. Zum Beispiel Baumstämme zum Balancieren.

Ein weiteres Problem seien die vielen Grundstückseigentümer. Die müssten zunächst ausfindig gemacht und in die Pläne mit einbezogen werden. Kurz vor Ende der Dorfumrundung war dann ein Blick auf den Haussee möglich. „Der besteht fast nur aus Schlamm und vielen Algen“, wie Ortsbeirat Dirk Müller erklärte. Dennoch sei der Blick schon idyllisch. Nach der Begehung kündigte Thomas Albrecht an, seine Impressionen der Gemeinde Heiligengrabe mitteilen zu wollen. Für die Investitionen im Jahr 2019 forderte er vorsichtshalber schon mal die Hilfe durch eine Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung für den neuen Pfad an.

Von Christian Bark