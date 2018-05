Wittstock

Ein 18-jähriger Tschetschene zeigte in der Nacht zum Sonnabend bei der Wittstocker Polizei an, dass er aus einer zehnköpfigen Personengruppe heraus beleidigt worden war. Er war gegen 1 Uhr am Markt unterwegs, als er auf die Gruppe traf.

In der Vergangenheit hatte es immer wieder Probleme zwischen Tschetschenen und Wittstockern gegeben.

Von MAZ-online