Wittstock/Dosse Poetry Slam in Wittstock - Bereit für den Dichterwettstreit Ruth Lübke aus Dossow dichtet gerne. Am kommenden Mittwoch hat sie die Gelegenheit, mit anderen um die Wette zu dichten. Dann findet in der Wittstocker Bibliothek nämlich der erste „Poetry Slam“ statt.

