Wittstock

Ein etwa vier bis fünf Millimeter großes Einschussloch ist Montagabend in der Fensterscheibe eines Wohnhauses in der Meyenburger Chaussee in Wittstock entdeckt worden. Es könnte von einem Luftgewehr-Einschuss stammen.

Schüsse aufs Fenster

Möglicherweise hat jemand am Wochenende auf das Fenster geschossen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

Die hintere Scheibe eines VW Passat hat seit Montagabend ebenfalls ein Einschussloch von etwa vier bis fünf Millimeter Größe. Die 28-jährige Wittstockerin stellte ihr Auto am Samstagabend in der Kuhstraße ab.

Zersplitterte Autoscheibe

Als sie Montagabend zurückkehrt, entdeckt sie den Schaden. Die hintere Scheibe des Kofferraums wurde nur noch durch Klebefolie gehalten und war zersplittert. Nach ersten Erkenntnissen beläuft sich der Sachschaden auf 500 Euro.

Die Kriminalpolizei ermittelt. Allerdings hat sie bislang keine Projektile gefunden.

Von MAZ-online