Herzsprung

Mit einem Reifenplatzer hatte ein 50-jähriger Fahrer eines Lkw Daimler mit Anhängefahrzeug am Samstag um 5.20 Uhr auf der rechten Fahrbahn der Bundesautobahn 24 in Richtung Hamburg zu kämpfen. Zwischen der Anschlussstelle Herzsprung und dem Dreieck Wittstock war am Anhängefahrzeug der hinteren Achse der rechte Reifen geplatzt.

Karkasse auf der Fahrbahn

Die Lauffläche löste sich von der Felge und blieb auf der Fahrbahn liegen. Der Zugverband hielt etwas entfernt auf dem Seitenstreifen an.

Radkasten beschädigt

Ein 40-Jährigen fuhr kurze Zeit danach mit einer MAN-Sattelzugkombination über die Karkasse. Dabei wurde der Radkasten des rechten Rades beschädigt. Der Fahrzeugführer des Daimler Chryslers Zugverbandes bestellte sich einen Abschleppdienst, der Fahrer des MAN-Zugverbandes behalf sich selbst durch Sicherung des losen Radkastens.

Insgesamt entstand ein Sachschadenden von etwa 2000 Euro.

Von MAZ-online